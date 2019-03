quotidianodiragusa

(Di venerdì 22 marzo 2019) Gli atleti dell'Mtb Euromotordisaranno domenica inper il Gran Prix giovanile del Centro Italia

PaConfalonieri : RT @orobieit: #Escursione in #mountainbike tra monti e lago, sole e neve. La propone Maurizio Panseri sulla rivista #Orobie di #marzo. Un’e… - orobieit : #Escursione in #mountainbike tra monti e lago, sole e neve. La propone Maurizio Panseri sulla rivista #Orobie di… - celestinoceles7 : RT @tiecolino: ed alle prime 10 telefonate in omaggio una batteria di pentole ed una mountain bike con cambio Shimano #LaScienza in televe… -