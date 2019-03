Spoiler spagnoli Il Segreto | Don Anselmo viene salvato da Raimundo e Berengario

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Anselmo tenta il suicidio - Elsa ingannata da Alvaro : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di stupire. La prossima settimana, andranno in onda delle nuove puntate su “Antena 3”. Le anticipazioni ci svelano che lo storico parroco di Puente Viejo presente nella soap sin dal primo esordio, tenterà il suicidio. Si tratta di Don Anselmo che dopo aver rivelato la verità sul decesso di Lamberto ed Eustaquio Molero, si pentirà per aver messo nei guai Carmelo Leal e Don ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Felipe contro la scarcerazione di Ramon - Rosina in pericolo : Le trame della serie televisiva spagnola Una Vita sono sempre ricche di avvenimenti inaspettati. Gli Spoiler degli episodi che il pubblico iberico vedrà la settimana prossima annunciano che l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza che Ramon Palacios è uscito dal carcere. Rosina Rubio invece non riuscirà a stare tranquilla a causa di alcuni malviventi che faranno di tutto per mettersi sulle sue ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : il nuovo medico e la moglie di Isaac si alleano contro Elsa : Le avventure della telenovela spagnola “Il Segreto” continuano a stupire con numerosi colpi di scena. Nelle puntate iberiche attuali, la new entry Alvaro Fernandez ha incontrato in Segreto la diabolica Antolina. Il nuovo medico di Puente Viejo e la moglie di Isaac Guerrero hanno trovato un punto in comune, dato che entrambi si sono alleati per far allontanare Elsa Laguna dal paese. L’ex ancella consapevole della gelosia del marito nei confronti ...

Spoiler spagnoli Una Vita : la moglie di Felipe potrebbe essere morta a causa di Ramon : Nuovo appuntamento dedicato sulla soap opera spagnola “Una Vita”, scritta da Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, ci sarà la tragica uscita di scena di uno storico personaggio femminile. Nel capitolo iberico numero 960, andato in onda il 28 febbraio 2019, è stata annunciata la morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea). Nello specifico, il portinaio Servante Gallo ha comunicato ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Alvaro e Antolina fanno un patto contro Elsa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che andranno in onda nella penisola iberica fino al 1 marzo. Le trame dei capitoli trasmessi, dal numero 2022 al 2026, presentano numerosi colpi di scena ed inattesi intrighi e tradimenti. Alvaro ed Antolina stringeranno un accordo grazie al quale l'uomo dovrà portare via per sempre Elsa da Puente Viejo. L'ex ancella della Laguna, consapevole che ciò potrà avvenire soltanto se lui la ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la moglie di Gonzalo pronta a partire con Roberto : Prosegue l’appuntamento con la telenovela “Il Segreto”. E’ in arrivo un grande colpo di scena negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all'1 marzo. Purtroppo uno storico personaggio femminile, che tra qualche mese avranno modo di rivedere anche i telespettatori italiani, deciderà di lasciare per l’ennesima volta Puente Viejo. Stiamo parlando di Maria Castaneda, che dopo essere stata abbandonata dal marito Gonzalo Castro, a ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Samuel e Diego si scontrano a causa della malattia di Blanca : Le trame della soap opera spagnola “Una Vita” sono sempre caratterizzate da intrighi, passioni, ma soprattutto non mancano mai i colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci svelano che Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver salvato la Vita al fratello Diego (Ruben De Eguia) donandogli il suo sangue, nasconderà una dolorosa verità alla moglie Blanca Dicenta (Elena ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Alvaro chiede la mano di Elsa - Francisca contro Fernando : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che Julieta dimostrerà di non riuscire a dimenticare lo stupro subito, mentre Alvaro chiederà la mano di Elsa sotto consiglio di Antolina. Infine, Francisca mediterà un piano contro Fernando Mesia. Il Segreto: Antolina e Alvaro contro Elsa Le trame spagnole de Il Segreto ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Berengario svela di aver commesso un delitto con Carmelo : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre ricca di misteri, passioni, e colpi di scena. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, Don Berengario dopo essersi adeguato alla volontà di Carmelo Leal per non fargli avere dei problemi con la giustizia, gli ha voltato le spalle. Il parroco all’interno del confessionale della chiesa, ha ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Ursula di nuovo governante - Celia potrebbe essere morta : nuovo appuntamento dedicato alla famosa telenovela spagnola “Una Vita” scritta dall'autrice Aurora Guerra, che da anni appassiona il pubblico con intrighi, passioni, e colpi di scena. Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda sulla rete LA 1 TVE la settimana prossima, le trame dello sceneggiato daranno inizio alla quarta stagione, che segnerà un salto temporale di dieci anni in ...

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 22 febbraio : Fernando ha una brutta crisi mentale : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Roberto si oppone alla Montenegro : Nelle trame delle puntate della soap Il Segreto andate in onda in Spagna nel corso di questa settimana (cap. 2012 - 2016) e che in Italia vedremo tra circa un anno, non mancano i colpi di scena e gli eventi intriganti. Fe, dopo essere riuscita a fingere la sua morte grazie alla complicità di Alvaro, è stata portata via e nascosta a Villa Montenegro. Qui Raimundo le ha fatto capire che è ormai tempo per lei di lasciare Puente Viejo e di cercare ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa dimentica Isaac tra le braccia del dottor Alvaro : Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato ...

Spoiler spagnoli Una Vita fino al 18 febbraio : Samuel diventa un assassino : Le trame della soap Una Vita relative alle puntate 947 - 950 attualmente in onda nella penisola iberica e che i telespettatori italiani potranno vedere tra un circa un anno a causa della differente programmazione temporale della fiction tra i due paesi, sono sempre molto appassionanti ed intriganti. Samuel Alday, dopo aver tentato in tutti i modi di legare a se la giovane Lucia per poter aver accesso alla sua ricca eredità, al fine di pagare dei ...