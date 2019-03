Storie di “big match” che non ci sono più

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 marzo 2019) Napoli-Juventus è da alcuni giorni terminata, lasciandosi dietro di se una marea di polemiche, arbitrali e non. Quello che però non è stato detto, nel marasma di discussioni che sicreate, è come questo “big match” sia stato sopravvalutato, non in termini di “gioco” in se, ma d’importanza. Lanciando uno sguardo alla classifica, sarebbe infatti comunque utopia immaginare una lotta allo scudetto riaperta da un risultato positivo per il Napoli, perchè salvo cataclismi eccezionali, il tricolore 2018-2019 è già bello che assegnato, ancora una volta mesi prima degli ultimi novanta minuti di gioco.I big match di un tempoStagione 2007-2008. Siamo allo stadio Olimpico di Roma, dove va in scena il derby romano, tra due squadre che viaggiano in direzioni letteralmente opposte: i biancocelesti in lotta per non retrocedere (arriveranno poi 12°), mentre i ...

