Fitch salva l' Italia | ma non il governo

Resta invariato a tripla B il rating di Fitch - per ora l’Italia è salva : Per ora siamo salvi, anche se c’è ben poco da stare allegri. Fitch , l’agenzia di rating che classifica affidabilità creditizia e solidità dei conti pubblici, ha mantenuto il giudizio del l’Italia a BBB, lasciandolo invariato . Il cosiddetto ‘outlook’, il dato che rappresenta la prospettiva di crescita futura, Resta comunque negativo. l’Italia ancora una volta si conferma un Paese collocato due gradini sopra al livello ‘junk’, la categoria nel ...

Rating - la pagella di Fitch : l’Italia delle imprese “salva” il Paese dalla bocciatura : Italia promossa per il basso debito privato, la competitività delle imprese cresciuta nel 2018 nonostante le difficoltà e per il surplus delle partite correnti trainato dall'export. E bocciata per i rischi sugli obiettivi di deficit, la probabile risalita del debito pubblico e per una politica che aggiunge incognite invece di toglierle...