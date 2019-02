La paura è all' origine delle dittature e i migranti sono un dono | ha detto il Papa

Graziani : 'La Juve non può avere timore dell'Atletico - chi ha paura non va alla guerra' : Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale di calcio, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi caldi riguardanti i top club italiani ai microfoni di Radio Sportiva. La Juventus, per l'ottavo di finale di Champions League, mercoledì affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. La sfida si annuncia quanto mai tosta perché i colchoneros sono a pari livello con gli ospiti, ma il campione del mondo '82 pensa che la squadra di ...

Montale - paura nella notte : in fiamme un capannone vicino alla case : A dare l'allarme un residente. Pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che l'incendio diventasse davvero una minaccia per le abitazioni

Bond - il «muro delle scadenze» che fa paura alle imprese italiane : Per S&P Global Ratings sono 179 miliardi i titoli da rifinanziare entro il 2023, 37 miliardi già quest’anno. Preoccupano soprattutto le banche, ma a inizio 2019 si è riaccesa la speranza...

Bond - nel «muro delle scadenze» che fa paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per 37 miliardi, 21 se si guarda alle sole banche, l'appuntamento è immediato: entro il 2019, un anno che si presenta nel segno dell'incertezza: con l'economia globale in rallentamento e senza l'...

Bond - nel «muro delle scadenze» che fa paura alle imprese italiane si è aperta una finestra : Per S&P Global Ratings sono 179 miliardi i titoli da rifinanziare entro il 2023, 37 miliardi già quest’anno. Preoccupano soprattutto le banche, ma a inizio 2019 si è riaccesa la speranza. ...

Cadono calcinacci vicino alla scuola - paura e disagi ai Colli Aminei : Caduta calcinacci in viale Colli Aminei, all'altezza della scuola 'Mameli Zuppetta'. Attimi di paura, questa mattina poco dopo le 9, per la caduta di diversi calcinacci dal palazzo situato proprio di ...

«Non abbiate paura dell'Intelligenza Artificiale» - l'incoraggiamento del Presidente di Microsoft all'Italia : Che ruolo può svolgere l'Italia in tale campo? Per Microsoft e Fondazione Mondo Digitale, uno di assoluto livello. Le due realtà hanno collaborato per il lancio dell'iniziativa Ambizione Italia per ...

Milano - la paura dei pendolari sui treni : 'Più sei lontano dalla carrozza di testa - più è pericoloso' : Degrado, alcol, droghe e paura. I pendolari milanesi devono confrontarsi ogni sera con le terribili condizioni di viaggio sui treni da e per il capoluogo lombardo. Non tanto per le condizioni delle ...

L'allungo di De Rossi : 'Roma - voglio continuare. E il Porto non ci fa paura' : Se si dovesse ricomporre questa piccola frattura io sarei il più contento del mondo, anche perché mi sento un po' in mezzo. Alex lo considero un fratello. Ai tifosi dico di continuare a fidarsi di me ...

paura a Genova - 4 falsi allarme bomba in un’ora : la polizia cerca l’autore delle chiamate : Quattro allarme bomba a Genova in meno di un'ora: è successo la scorsa notte, quando telefonate anonime annunciavano la presenza di ordigni a Castello D'Albertis, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. Tutti si sono poi rivelati falsi. La polizia sulle tracce dell'artefice dell'allerta.Continua a leggere

Terremoto Catania - nuova scossa oggi all’alba : epicentro vicino il centro cittadino - torna la paura per l’Etna : 1/7 ...

La paura di volare tra mito e scienza nella prossima lezione all'Unitre di Cuneo : Ansia, insicurezza, a volte addirittura terrore: la paura di volare è molto più frequente di quanto si pensi. Lunedì 11 febbraio alle 15,30 , presso il cinema Monviso di Cuneo, Giancarlo Cagnoni per ...

paura all’asilo - persiana cede e cade sui piccoli : bimba di 3 anni sfregiata in viso : Secondo una prima ricostruzione, il pezzo di persiana si sarebbe staccato durante la riparazione di una finestra nella scuola materna. L'avvolgibile ha colpito la piccola che era troppo vicina ferendola con un taglio al volto vicino all'occhio. La piccola sottoposta a un intervento di chirurgia plastica.Continua a leggere

Australia - inondazioni record : paura per coccodrilli e serpenti nelle strade allagate : La situazione più drammatica nella città di Townsville, una delle più colpite dalle inondazioni, dove i rettili hanno abbandonato il fiume Ross e si sono riversati nelle strade. L'intero Queensland è stato colpito da piogge intense che hanno messo in ginocchio la popolazione: "Un'alluvione del genere una volta ogni cento anni"Continua a leggere