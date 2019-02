Ricordare la Repubblica romana | quando Roma si trasformò in un cantiere di innovazioni

huffingtonpost

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Non fu una "parentesi", ma un salto nel futuro; non fu nemmeno un'esperienza troppo precoce per i tempi, ma la dimostrazione che volendo l'Italia aveva già tutti i semi della più avanzata democrazia.Eppure pare che l'Italia di oggi faccia fatica aladi Mazzini, Saffi e Armellini, che il 9 febbraio di esattamente 170 anni fa introdusse regole di diritto all'avanguardia e che poi il nostro Paese si sarebbe scordato per un pezzo.Non fu sogno utopico, ma realtà costituzionale. Non si parla di una landa del Nuovo Mondo, ma di una delle capitali più conservatrici d'Europa - lapapalina sottratta alle riforme illuministiche che pure toccarono Napoli, Firenze, Milano.Ma, quasi in forma di riscatto, nel 1849si trasformò in undi. Venne stabilito il suffragio universale, concedendo dunque il voto ...