Volley femminile | Serie A1 2019 | 19^ giornata | tutto facile per Novara e Conegliano

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata. Novara e Conegliano - impegni facili. Scandicci rischia con Casalmaggiore : Dopo il weekend riservato alla Final Four della Coppa Italia, nel fine settimana del 9-10 febbraio tornerà protagonista la Serie A1 di Volley femminile con la 19esima giornata. Novara e Conegliano, le due capoliste che si sono fronteggiate anche domenica scorsa nell’atto conclusivo della Coppa Nazionale, avranno due impegni sulla carta relativamente agevoli contro due formazioni che sembrano ormai destinate alla retrocessione in Serie A2: ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara passeggia sul Minsk - Egonu e compagne vicine ai quarti : passeggiata di salute per Novara che ha letteralmente demolito il malcapitato Minchanka Minsk per 3-0 (25-16; 25-13; 25-19) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dall’apoteosi in Coppa Italia, non hanno avuto alcun problema a regolare la modesta formazione bielorussa in appena 62 minuti di gioco e a rafforzare il primo posto nel girone: ora le ...

Novara-Minsk Volley femminile - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la strepitosa vittoria della Coppa Italia, riprende questa sera il cammino europeo della Igor Gorgonzola Novara. Le ragazze di Massimo Barbolini accoglieranno in casa la formazione bielorussa del Minchanka Minsk per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La partita ha un valore importante per la formazione piemontese che andrà a caccia di un successo per fare un ulteriore passo avanti ...

Volley : Champions Femminile - Imoco soffre con lo Schwerin - la vittoria arriva in rimonta : LA CRONACA DEL MATCH - Coach Santarelli parte con Wolosz-Fabris, Hill-Sylla, Danesi-De Kruijf, libero De Gennaro per vendicare la sconfitta dell'andata. Ma il primo set è una sofferenza per i tifosi ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano infinita - rimonta lo Schwerin dallo 0-2 e insegue i quarti : Dopo 131 minuti di battaglia e di autentica sofferenza, Conegliano è riuscita a sconfiggere lo Schwerin per 3-2 (23-25; 24-26; 25-19; 25-19; 15-7) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Le Pantere, reduci dalla Finale di Coppa Italia persa contro Novara, si sono rese protagoniste di una clamorosa rimonta contro la compagine tedesca: sotto 0-2 di fronte ai 3200 spettatori del PalaVerde, le ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio travolge il Mulhouse e si avvicina alle semifinali : Busto Arsizio non si ferma più in Europa e sconfigge il Mulhouse per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno festeggiato di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà conquistare due set nel ritorno in terra francese ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara vuole sbrigare la pratica Minsk - Egonu e compagne per la quarta vittoria : Novara è pronta per tornare in campo dopo aver vinto la Coppa Italia, le piemontesi sono reduci dal trionfo contro Conegliano che è valso il secondo sigillo consecutivo nel torneo e si lanciano verso la quarta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Giovedì 7 febbraio (ore 20.30) le ragazze di Massimo Barbolini affronteranno il Minchanka Minsk nell’incontro sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento: dopo ...

Conegliano-Schwerin Volley femminile - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 6 febbraio si gioca Conegliano-Schwerin, match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Al PalaVerde andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool D, le Pantere tornano in campo dopo aver perso la finale della Coppa Italia e vogliono prontamente riscattarsi: devono assolutamente sconfiggere la formazione tedesca per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale ...

Volley : Champions Femminile - Scandicci vince a Lodz e rafforza il primato : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Parisi punta nuovamente sul suo 6+1 classico: Malinov al palleggio, Haak come opposto, Adenizia e Stevanovic da centrali, Bosetti e Vasileva in banda, con Merlo da libero. ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza travolge il Kamnik - la semifinale è a un passo! : Monza ha travolto il Kamnik per 3-0 (25-19; 25-18; 25-7) nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà vincere almeno due set nella trasferta in Slovenia altrimenti si giocherà un golden set di spareggio. Oggi le brianzole ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano si gioca tutto con lo Schwerin - serve la vittoria per inseguire i quarti : Conegliano torna subito in campo dopo aver perso la Finale della Coppa Italia contro Novara, le Pantere avranno la pronta occasione per riscattarsi nella quarta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Domani sera (ore 20.30) le ragazze di Daniele Santarelli scenderanno in campo al PalaVerde per sfidare lo Schwerin in un incontro fondamentale per le sorti della Pool D: le Campionesse d’Italia occupano la seconda posizione ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci espugna Lodz e rafforza il primo posto : Scandicci non fa sconti nella Champions League 2019 di Volley femminile e travolge l’LKS Commercecon Lodz con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 25-17): le toscane, reduci dalla sconfitta subita in semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, si riscattano prontamente nella massima competizione continentale per importanza e surclassano la compagine polacca davanti ai 2000 spettatori della Lodz Sport Arena. Le ragazze di Carlo Parisi hanno ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci vola in Polonia - contro il Lodz serve una vittoria per restare in testa : Dopo la delusione della Final Four di Coppa Italia, la Savino Del Bene Scandicci riprende il proprio cammino europeo questa sera, con una trasferta da vincere a tutti i costi. Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile le ragazze allenate da Carlo Parisi volano in Polonia per affrontare il LKS Commercecon Lodz. La classifica sorride al momento alla formazione toscana, che guida il gruppo D con ...