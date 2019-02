Francesca Cipriani si ritira dall’Isola dei Famosi 2019 insieme a John Vitale | chi è

Francesca Cipriani decide di lasciare l’Isola : “Marina La Rosa è una strega” : Francesca Cipriani abbandona l’Isola dei Famosi, ma prima se la prende con Marina La Rosa Francesca Cipriani lascia definitivamente l’Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi sceglie di darle questa possibilità, dopo averla vista più volte in lacrime questa settimana. La showgirl italiana aveva già preso parte alla scorsa edizione del noto reality, durante la quale […] L'articolo Francesca Cipriani decide di lasciare ...

Francesca Cipriani abbandona L’Isola dopo la lite con Alba Parietti : L’Isola dei Famosi: Alba Parietti fa piangere Francesca Cipriani Puntata difficile quella di stasera per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi: la Polena infatti dopo aver litigato con Marina La Rosa e con Alba Parietti ha deciso di abbandonare il gioco. Non sono servite le suppliche di Alessia Marcuzzi e di Alda D’Eusanio: Francesca in lacrime ha fatto il suo annuncio, senza però non creare polemiche. Alba, in diretta ...

Isola dei Famosi 2019 - terza puntata in diretta : anche Francesca Cipriani si ritira : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2019 Appuntamento domenicale con l'Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta un nuovo liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della terza puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.35: La voce dell'Isola ripercorre quanto accaduto finora

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani : «Non volevo fare male al Divino - sono mortificata» : Francesca Cipriani La seconda diretta dell’Isola dei Famosi 2019 ha portato un po’ di stravolgimenti nella vita dei naufraghi in Honduras; oltre all’elezione del secondo leader Paolo Brosio e alla formazione dei nuovi team, sono sbarcate sull’Isola anche le due polene Francesca Cipriani e il Divino Otelma. I concorrenti, anche per questa settimana, sono stati divisi in due gruppi: i pirati di Playa Dos Paolo Brosio, ...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria contro Francesca Cipriani : "Quella spinta al Divino Otelma deve essere punita" : Francesca Cipriani una ne fa e cento ne combina. L'ennesimo gesto dell'esplosiva polena è diventata virale e parliamo naturalmente della spinta al Divino Otelma che ieri sera nel secondo appuntamento dell'Isola dei Famosi è stato suo malgrado protagonista di un incidente durante la prova di ricompensa che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non un taglio sulla testa. Isola dei ...