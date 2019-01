huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Platinette: 'Il titolo sui gay non era aggressivo, solo un po' superficiale. Ma Libero non è omofobo' - Roberpier2 : RT @HuffPostItalia: Platinette: 'Il titolo sui gay non era aggressivo, solo un po' superficiale. Ma Libero non è omofobo' - HuffPostItalia : Platinette: 'Il titolo sui gay non era aggressivo, solo un po' superficiale. Ma Libero non è omofobo' - AvvMennillo : Platinette e il titolo di Libero sui gay: «Non è omofobo, l’intento era scherzoso» -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Ildi Libero ("Calano fatturato e Pil, aumentano i gay") non è piaciuto ama lei non si è sentita offesa. "Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una volontà di insultare". A dichiararlo è la stessa drag queen in un'intervista firmata da Pietro Senaldi sulle colonne di Libero.Io non mi sono offeso. Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una volontà di insultare. Potrei dire che non è dei più riusciti, perché l'allegoria è poco simpatica e l'effetto non è stato goliardico, ma bisogna essere pronti a ironizzare. Abbassiamo i cannoni di Navarone, perché ildi Libero non provoca dei danni reali alla comunità gaySul caso che ne è seguito,riflette:Allora ti dico che ilnon eranei ...