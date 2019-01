Pedofilia | il Papa scrive ai vescovi Usa

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa

Pedofilia - Papa a vescovi Usa : "Credibilità minata da abusi occultati" - : Il Pontefice in una lettera alla Conferenza Episcopale statunitense parla di "tempi burrascosi nella vita di tante vittime che hanno subito nella loro carne l'abuso di potere, di coscienza e sessuale"

Pedofilia - il Papa ai vescovi Usa : "Abusi hanno ferito i fedeli - coprirli ha minato alla credibilità della Chiesa" : "La credibilità della Chiesa si è vista fortemente messa in discussione e debilitata da questi peccati e crimini, ma specialmente dalla volontà di volerli dissimulare e nascondere, il che ha generato una maggiore sensazione di insicurezza, di sfiducia e di mancanza di protezione nei fedeli". Usa parole forti Papa Francesco nella sua lettera ai vescovi americani. Il Pontefice si riferisce alla Pedofilia nella Chiesa e scrive: ...

Pedofilia - parla Papa Francesco : “Abusi e coperture hanno minato la credibilità della Chiesa” : La lettera di Bergoglio ai vescovi degli Stati Uniti. "Negli ultimi tempi la Chiesa si è vista scossa da molteplici scandali che toccano nel più profondo la sua credibilità. Tempi burrascosi nella vita di tante vittime che hanno subito nella loro carne l'abuso di potere, di coscienza e sessuale da parte di nostri ministri".Continua a leggere

Pedofilia - Papa : “Ringrazio i media che hanno cercato di smascherare gli abusi” : “Mai più abomìni insabbiati” e un ringraziamento ai media “che sono stati onesti e oggettivi e che hanno cercato di smascherare questi lupi e di dare voce alle vittime” della Pedofilia. Papa Francesco nel suo discorso alla Curia romana in occasione degli auguri di Natale ricorda i “momenti difficili” vissuti “quest’anno” dalla Chiesa che “è stata investita da tempeste e uragani“. ...

Pedofilia - Papa : "Mai più abomìni insabbiati" : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!'". Nella Curia romana "ci sono anche dei santi" ha poi sottolineato il Papa, ...

Pedofilia - Papa Francesco : 'Stop agli insabbiamenti del passato - grazie ai media per avere denunciato gli orchi' : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!'

Pedofilia - Papa : Consegneremo tutti a giustizia - mai più coperture : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pedofilia - Papa : Preti che abusano sono abominio - come lupi atroci : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Domiciliari a Don Conti condannato per Pedofilia - l'appello : "Mai un giorno di carcere. Intervenga il Papa" : "condannato in giudicato per violenze su sette ragazzini tra i 13 e i 17 anni don Ruggero Conti è sfuggito al carcere ancora una volta". E l'allarme lanciato da Roberto Mirabile e Nino Marazzita dell'...

Vaticano - il Papa rimuove dal Consiglio due cardinali accusati di Pedofilia : Festival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightPapa Francesco ha rimosso dal suo circolo due stretti consiglieri coinvolti nello scandalo degli abusi sessuali. Uno è George Pell, 77 anni, fra i maggiori prelati della Chiesa australiana: non ...