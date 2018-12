Quali partite giocherà l’Inter a porte chiuse? Calendario | programma | date e orari

Italia - Udine e Parma ospiteranno le prime due partite di Qualificazione a Euro 2020 : Il secondo posto centrato nel girone di Nations League ha privato l'Italia di conquistare un posto ai prossimi Europei attraverso questa competizione. La Nazionale dovrà dunque affrontare il girone di ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 calcio : tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari d’inizio e tv : La UEFA ha svelato il Calendario delle partite dei gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia esordirà contro la Finlandia sabato 23 marzo (ore 20.45): appuntamento casalingo per gli azzurri contro la formazione nordica, un incontro da vincere a tutti i costi per incominciare nel miglior modo possibile il nostro cammino verso la prossima rassegna continentale. Tre giorni dopo sempre impegno di fronte al nostro pubblico contro il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario completo delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio si disputeranno tra il 21 marzo e il 19 novembre 2019, l’Italia giocherà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) con l’obiettivo ovviamente di staccare il pass per la rassegna continentale. La nostra Nazionale sta cercando di rialzarsi dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, le ultime uscite hanno regalato una squadra propositiva che sta cercando di uscire dal ...

La Champions League sulla Rai : Quali partite saranno trasmesse - Calcionews24 : La Champions League 2018/2019 torna in chiaro sulla Rai grazie all'accordo con Sky Sport: ecco le partite dei club italiani trasmesse dalla tv di Stato Dalla stagione 2018/2019 la Champions League torna in diretta sulla Rai. Il passaggio dei diritti televisivi della massima ...

Partite truccate - Bracciali sQualificato a vita - 10 anni a Starace : Roma, 21 nov., askanews, - Squalifica a vita per Daniele Bracciali e di dieci anni per Potito Starace. Questa la sentenza riguardante i due giocatori emessa oggi dalla Tennis Integrity Unit, il corpo ...

Tennis - partite truccate : Bracciali radiato - Starace sQualificato 10 anni : Arriva la mano pesante per Daniele Bracciali , radiato a vita, con effetto immediato, perché colpevole di avere truccato alcune partite. Il Tennista, attualmente numero 100 al mondo nel doppio, dovrà anche pagare una multa di 250mila dollari, 219mila euro,. Pugno duro anche per Potito Starace , nel 2012 semifinalista al Roland Garros con Bracciali nel doppio,, che è stato ...

Italia - la sincerità di Bonucci : “la mancata Qualificazione al Mondiale è stata catastrofica - ho visto solo 2 partite” : Il difensore della Nazionale è tornato a parlare della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia, sottolineando come si sia trattato di un evento catastrofico L’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Russia è stata “una catastrofe”, ma ora l’Italia è ripartita con Roberto Mancini. Lo dice il difensore azzurro Leonardo Bonucci in un’intervista con l’emittente ‘Eleven ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la classifica del girone dell’Italia. Equilibrio sovrano - decisive le ultime due partite : Italia 7, Svezia 7, Croazia 6, Macedonia 0. Ad oggi, la classifica del girone H delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile 2019 con i criteri FIBA (due punti a vittoria e uno a sconfitta, invece dei canonici due e zero) è questa. La traduzione è facile: Italia-Svezia e Croazia lottano per un posto in Serbia e Lettonia il prossimo anno, la Macedonia ha già da tempo abbandonato i sogni di gloria. Andiamo a vedere le varie possibili ...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'Italia attesa da due partite decisive con Croazia e Svezia : l'Italia femminile è pronta per il rush finale dell' Eurobasket Women 2019 Qualifiers . La Nazionale guidata da Marco Crespi si troverà domenica 11 novembre per preparare le ultime due partite, quella ...