«Io | burattinaio dei rider | vi racconto come controlliamo le consegne e i fattorini»

espresso.repubblica

: @marattin Per M5S e Lega le istituzioni sono solo un orpello fastidioso. Scandaloso è il silenzio dei media sull'o… - godizzi_stefano : @marattin Per M5S e Lega le istituzioni sono solo un orpello fastidioso. Scandaloso è il silenzio dei media sull'o… - korin92267955 : @smarteo2 @ILPOPOLODITALIA @a_meluzzi Bravo?? é la lezione che meriterebbero,voglio vedere poi il burattinaio che se… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) La geolocalizzazione, la competizione. Il cottimo. Parla per la prima volta un (ex) controllore dei ragazzi che ci portano il cibo a casa. «Sul mio schermo arrivava tutto: anche la velocità con cui istavano pedalando. Mi sembrava di pilotare dei droni» Cibo a domicilio, mentre noi mangiamo isfruttati raccolgono solo briciole " Che gran business l’oliva a domicilio " Uccisi mentre consegnano il nostro cibo: is e quelle vite spezzate senza tutele" Foodora lascia l'Italia: "Mercato limitato e troppa concorrenza""