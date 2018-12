DiRT RALLY 2 0 | Il nuovo Gameplay Trailer mostra le auto classiche

gamerbrain

: - cyberanimax : - GamesPaladinsIT : DiRT Rally 2.0 - Il nuovo video, ‘Rally Through the Ages’, mostra alcuni dei più iconici veicoli da rally della sto… - drivingitalia : DiRT Rally 2.0 ci presenta in video 4 vetture storiche -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Codemasters ha pubblicato un nuovissimodi2.0. Ilvideo, ‘Through the Ages’,alcuni dei più iconici veicoli dadella storia.per2.0 L’Alpine Renault A110 1600 S che gareggia in Nuova Zelanda rappresenta il meglio del 1960, mentre la Ford Escort Mk II è al centro dell’attenzione in Australia perre tutto ciò che il 1970 ha da offrire.La Audi Sport quattro S1 E2 che gareggia attraverso le strade asfaltate della Spagna incarna la potenza del Gruppo B degli anni ’80 e il New England è il perfetto sfondo autunnale per la SUBARU Impreza del 1995 di Colin McRae.Ilanche la funzione di degradation del tracciato di2.0. Il degrado della pista riproduce il modo in cui le superfici si evolvono nel corso di ...