Roma | 240 milioni e l’intervento dell’Esercito per riparare le buche stradali

Buche di Roma riparate dall'esercito/ Ultime notizie - stanziati 240 milioni di euro per 200 km di strade : Buche di Roma riparate dall'esercito . Ultime notizie , stanziati 240 milioni di euro stanziati per 200 chilometri di strade

Esercito contro le buche di Roma . Il piano in un emendamento alla manovra - stanziati 240 milioni : Ora chi lo dirà a Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma canzonato da una riuscitissima imitazione mentre invocava l' Esercito per spalare la neve nella Capitale? Sì perché alle buche eterne della Città eterna guidata da Virginia Raggi ci penseranno proprio le forze armate. L'accordo è stretto lungo un'asse di comando dei 5 Stelle ed è contenuto in un emendamento alla manovra approvato al Senato. ...

Le buche di Roma le ripara l?esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Alle buche di Roma ci penserà l?esercito . L?accordo è contenuto nell?emendamento alla manovra approvato l?altra notte in Senato. Sarà il Genio...

Le buche di Roma le ripara l'esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Quando la politica è fatta con la P maiuscola, e si occupa come in questo caso di sicurezza e benessere delle persone, allora porta risultati tangibili per la vita dei cittadini', commenta. Quella ...