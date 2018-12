Atletico Madrid-Juventus | Nedved fiducioso | “siamo tranquilli Marotta? Esistono due tipi

Champions League - Juventus-Atletico Madrid e Roma-Porto agli ottavi : L’urna di Nyon è agrodolce per le squadre italiane. La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League, mentre il sorteggio è stato più fortunato per la Roma, inserita in seconda fascia, che ha pescato il Porto. La squadra di Massimiliano Allegri se la dovrà vedere contro gli uomini del Cholo Simeone, giocando fuori casa la gara d’andata (in programma il 12/23 e 19/20 febbraio) e quella di ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Champions League 2019 - il sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus agli ottavi. Le squadre da evitare : pericoli Atletico Madrid e Liverpool! : Il giorno del Sorteggio è finalmente arrivato, tra poche ore (alle 12.00) la Juventus scoprirà il proprio avversario per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. L’urna di Nyon nasconde alcune insidie molto temibili per i bianconeri, che hanno vinto il gruppo H davanti al Manchester United nonostante il passo falso avvenuto nell’ultima giornata a Berna contro lo Young Boys. La Juventus sarà così inserita nella prima ...

Sorteggio Champions League - chi affronterà la Juventus agli ottavi? Atletico Madrid e Liverpool da evitare : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City, anche loro primi nei ...

