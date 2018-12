Il ministro Bussetti | «Meno compiti  per Natale | i ragazzi stiano in famiglia»

Natale - il pediatra : “Bene il ministro Bussetti - abolire i compiti per le vacanze” : A salutare con soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, di una “circolare per sensibilizzare le scuole e il corpo docente affinché vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale” non sono solo gli alunni. “Sono perfettamente d’accordo con il ministro”, dice infatti all’AdnKronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli ...

Il ministro Bussetti : “Meno compiti per le vacanze di Natale. I ragazzi stiano con la famiglia” : Meno compiti per le vacanze per permettere ai ragazzi e ai bambini di passare più tempo in famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spiegando che invierà una circolare ai dirigenti: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare, ha spiegato il ministro, ...

AnDDL incontra il ministro Bussetti e scende in piazza con gli studenti : Il comunicato stampa del 02/12/2018 del Prof. Ing. Pasquale Vespa, Presidente Nazionale AnDDL, Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. AnDDL incontra il ministro Bussetti e scende in piazza con gli studenti Vespa (AnDDL) al ministro Bussetti: con la decisione di procedere con un concorso aperto a tutti si assume la responsabilità morale e politica di creare 30mila nuovi esodati Napoli, 1 dicembre – “E’ ...