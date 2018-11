Serie A Sassuolo | Adjapong ko | frattura al perone della gamba sinistra

Guida alla Serie A. Analisi della rosa del Sassuolo : Dodicesima giornata di Serie A. Nelle prime sei posizioni ci sono le “sei sorelle” della massima Serie italiana. La Juve domina ancora la classifica, seguita dal Napoli che va in solitaria al secondo posto dopo la pesante sconfitta dell’Inter (terza) contro l’Atalanta per 4-1, mentre Lazio, Milan e Roma sono, nell’ordine di classifica, a giocarsi al momento il quarto posto, con soli tre punti di differenza tra la quarta (Lazio) e la sesta ...

Serie A Sassuolo-Lazio 1-1 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Lazio , termina 1-1 . Ospiti in vantaggio al 7' del primo tempo grazie a Parolo . I neroverdi pareggiano con Ferrari al 15'. Sassuolo-Lazio 1-1: NUMERI ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : cronaca : Il difensore risponde a Parolo e frena i biancocelesti nella corsa Champions Serie A LAZIO SASSUOLO / Due gol nei primi 15 minuti: Sassuolo-Lazio finisce 1-1 con le reti di Parolo e Ferrari che ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo : Succede così tra squadre che fanno della forza offensiva il loro marchio di fabbrica. Succede che, quando si affrontano tra loro, finiscono con lo snaturarsi un pochino per il timore di diventare ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...

Calcio - Serie A : Sassuolo-Lazio 1-1 : 19.52 A Reggio Emilia,Sassuolo e Lazio si dividono la posta 1-1. Primo pareggio in stagione per i biancocelesti. Gara subito viva:al 7' Parolo ribadisce in rete un tiro di Luis Alberto.Al 15' i padroni di casa replicano con un gol di testa di Ferrari.Al 29' gran tiro a incrociare di Immobile sul palo.Nella ripresa il Sassuolo tenta il possesso palla, la Lazio le ripartenze veloci. Al 70'bella parata di Strakosha su Duncan. Il copione della ...

Serie A - Sassuolo Lazio : "Il Sassuolo è la vera sorpresa del campionato, sta ottenendo risultati e punti, gioca bene ed a viso aperto, domani ci attende una sfida complicata ed intensa contro un avversario che può creare ...

Serie A Sassuolo - differenziato per Bourabia - Adjapong e Brignola : Sassuolo - Doppia seduta per i neroverdi agli ordini del tecnico Roberto De Zerbi . In mattinata test Mapei per tutti. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni tecnico-tattiche e sullo sviluppo della ...

Serie A Sassuolo - Duncan è il talismano di De Zerbi : Sassuolo - Con Duncan si vince e si fanno punti. E' tornato il ghanese e il Sassuolo ha trovato di nuovo il modo di prendersi tutto, uscendo dal Bentegodi con la vittoria che l'ha rilanciato in piena ...

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Serie A 2018-2019 : i risultati pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp - il Sassuolo supera 2-0 il Chievo : Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00. Sampdoria-Torino 1-4 Potrebbe essere la vittoria della svolta ...

Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Chievo-Sassuolo 0-2, la cronaca – Continua l’agonia del Chievo Verona. I clivensi escono sconfitti anche oggi: stavolta a fare festa è il Sassuolo, che con i 3 punti ottenuti al Bentegodi conquista il sesto posto in classifica. Per Ventura sembra non esserci soluzione per risollevare una squadra che pare già essersi rassegnata. Dopo 11 giornate […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol, pagelle e ...

Serie A - Torino e Sassuolo schiacciano l’occhio all’Europa : crolla la Samp - ancora un disastro il Chievo di Ventura : Sampdoria e Torino hanno dato spettacolo a Marassi, con i granata che hanno vinto lo scontro europeo: crolla ancora mister Ventura Il duello per l’Europa di questo pomeriggio tra Sampdoria e Torino, è stato vinto dalla truppa di Mazzarri. I granata sono stati capaci di espugnare Marassi con una prestazione davvero eccellente, guidati da un ritrovato Gallo Belotti. Il centravanti è stato l’autore di due dei quattro gol messi a ...