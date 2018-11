Dl Genova | maggioranza bocciata su condono Ischia

Decreto Genova - maggioranza Lega-M5S battuta al Senato sul condono a Ischia : La maggioranza è stata bocciata in commissione Lavori Pubblici e Ambiente, su un emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia. L'emendamento è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha commentato così su Twitter: "Alla prova dei fatti questo governo si dimostra debole e senza maggioranza".Continua a leggere

Decreto Genova - maggioranza battuta. Per il M5s De Falco e Nugnes "hanno tradito" : "Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura". Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, ...

Scontro alla Camera sul decreto GenovaLa maggioranza al Pd : "Basta ostruzionismo"I dem : "Via il condono di Ischia e votiamo" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo Scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017