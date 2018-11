Chievo | Di Carlo in panchina Ventura ' Basta menzogne | rinuncio a 2 anni stipendio'

Chievo - Di Carlo è il nuovo allenatore dei gialloblù : Il Chievo Verona ha annunciato ufficialmente “di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Domenico Di Carlo . L’accordo raggiunto è su base annuale. Nel suo staff, mister Di Carlo avrà come vice Claudio Valigi, come preparatore atletico Lorenzo Riela e come collaboratore tecnico Martino Sofia”, spiega il club clivense. LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA La […] L'articolo Chievo , Di Carlo è il nuovo allenatore dei ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Di Carlo nuovo allenatore del Chievo - Ventura rescinde il contratto : Gian Piero Ventura non è più l’allenatore del Chievo. Dopo le dimissioni presentate domenica pomeriggio in seguito al pareggio contro il Bologna (primo punto nelle quattro partite della sua gestione), l’ex CT della Nazionale ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai gialloblù fino al 2020. Il nuovo tecnico del Chievo, ultimo in classifica in Serie A, sarà Domenico Di Carlo alla terza avVentura su questa panchina dopo ...