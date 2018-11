Asia Argento | la mamma Daria Nicolodi ancora contro la figlia su Twitter

blogo

: Asia Argento è passata da una notte in hotel con un giovane presunto estorsore a un estorsore accertato. Le donne hanno bisogno di certezze. - stanzaselvaggia : Asia Argento è passata da una notte in hotel con un giovane presunto estorsore a un estorsore accertato. Le donne hanno bisogno di certezze. - MaxGramel : Asia Argento e Fabrizio Corona incarnano un controsenso: l’attrazione dei simili. “Corona d’Argento”, #IlCaffè di… - SkyTG24 : 'Ci dipingono come dannati, ma in realtà siamo due anime buone”: l'attrice #AsiaArgento in un'intervista ha svelato… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018), sotto l'occhio del ciclone per aver ufficializzato, via mezzo stampa, la frequentazione con Fabrizio Corona. Stamattina, dopo lo sfogo di ieri sera, ladell'attrice,, ha usato di nuovo parole fortilasu: Visto che secondo voi non devo criticare miaqui,vi do in pasto una notizia inedita,g razie alla mia segretezza. Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote, ritenendo miaed il padre della bambina inadatti. Il motivo lo tengo x me., lala storia con Corona, lalasu07 novembre 2018 15:54.