SoulCalibur VI | un ritorno in grande stile per una delle più celebri saghe di picchiaduro

Il ritorno della maledetta Soul Edge : SoulCalibur VI è finalmente disponibile : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che Soulcalibur VI è disponibile da oggi in Italia in versione fisica per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e PC arriveranno domani.Con due nuove modalità Storia (la classica Cronache dell'Anime e la nuova Bilancia dell'Anima) e un cast di nuovi e ricorrenti personaggi, incluso Geralt dalla serie The Witcher, le modalità online e la creazione dei personaggi, ...

SoulCalibur 6 : annunciato il ritorno di Raphael : Bandai Namco Entertainment Europe conferma attraverso un comunicato stampa che anche Raphael tornerà in SoulCalibur 6.Grazie alla sua grande velocità e agilità, Raphael è difficile da colpire. Ma non solo, è anche dura difendersi quando impugna la sua arma preferita, Flambert! Bandai Namco Entertainment Europe ha anche annunciato un network test che arriverà presto per SoulCalibur 6.Read more…

SoulCalibur 6 : un trailer svela il ritorno di Cervantes : Sembra che le fughe di notizie su SoulCalibur 6 di Bandai Namco non vogliano proprio fermarsi. Una grande quantità dei suoi personaggi è trapelata in anticipo, in un modo o nell'altro.Questa volta, come segnala Dualshockers, apprendiamo del ritorno di un altro eroe. È il vecchio e amato pirata Cervantes de León, che sembra essere tornato al suo aspetto spettrale. Maneggia anche la spada lunga Acheron e il gunblade Nirvana.Qui sotto il reveal ...