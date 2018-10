Ci sono alcune cose che dovresti smettere di dire alle tue amiche 40enni

Ilaria Cucchi : 'Sotto accusa non ci sono i carabinieri ma solo alcune persone' : Ilaria Cucchi chiarisce che sotto accusa, nel processo sulla morte di suo fratello Stefano dopo le rivelazioni di Francesco Tedesco sul pestaggio , non c'è l'Arma dei carabinieri, ma solo alcuni ...

L’annuncio di Di Maio : “Dobbiamo abbassare le tariffe dell’Rc auto - in alcune zone sono indecenti” : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia una riduzione delle tariffe dell'Rc auto: "La questione dell’Rc auto mi sta molto a cuore e su questo sto lavorando come ministro perché dobbiamo abbassare le tariffe: in alcune zone d'Italia i premi assicurativi sono indecenti". A questo si accompagnerà una "stretta sulle targhe straniere".Continua a leggere

Vaccini - la procura di Roma ha ribadito che alcune argomentazioni NoVax sono bufale : (Foto: Jeff Mitchell/Getty Images) La procura di Roma ha confermato, riprendendo analoghe pronunce della Corte di cassazione, che alcune delle più chiacchierate argomentazioni antiVacciniste – tra cui la correlazione con l’autismo e gli ingiusti profitti delle case farmaceutiche – sono di fatto campate in aria e non hanno motivo di essere ulteriormente discusse. In un provvedimento di tre pagine, il pubblico ministero ha ...

Padoan : "Aspetto a giudicare la manovra - vedremo se alcune proposte sono sostenibili" : "Una manovra si giudica dai numeri, ora è ancora presto" così l'ex ministro dell'Economia Padoan a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Ho grande stima di Tria come economista, ognuno fa il suo mestiere nel rispetto delle diversità istituzionali". Su reddito di cittadinanza ...

A Lecce 46 persone sono indagate (e alcune sono state arrestate) con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio dell’assegnazione di case popolari : A Lecce 46 persone risultano indagate e alcune di loro sono state arrestate con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio di case popolari. La Guardia di Finanza del comando provinciale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di The post A Lecce 46 persone sono indagate (e alcune sono state arrestate) con l’accusa di aver ottenuto voti in cambio dell’assegnazione di case popolari appeared first on Il ...

Stati Uniti e Messico si sono accordati per cambiare alcune parti del NAFTA : I rappresentanti di Stati Uniti e Messico hanno annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per modificare alcune parti dell’accordo commerciale NAFTA, che riguarda Stati Uniti, Canada e Messico. La revisione del NAFTA era una delle principali promesse fatte dal The post Stati Uniti e Messico si sono accordati per cambiare alcune parti del NAFTA appeared first on Il Post.

20 Immagini Che Vi Faranno Rendere Conto Che Alcune Cose sono Più Grandi Di Quello Che Pensate : Il "Generale Sherman", con i suoi 1.487 metri cubi è l'albero più voluminoso del mondo immagine: SilverTPGG/reddit 17. Una turbina a vento rispetto ad un uomo immagine: Paul Cryan, U.S. Geological ...