A New York corre Genuine Parts

Wynn Resorts - quotazioni in picchiata a New York : A picco la società che gestisce una importante catena di Casino , che presenta un pessimo -3,69%. Il movimento di Wynn Resorts , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury ...

Starbucks porta la milanese Princi a New York : Al termine dell'accordo, la relazione di Alsea con Starbucks si allargherà dunque dall'America Latina all'Europa per un totale di nove mercati nel mondo. L'annuncio di questa rinnovata partnership si ...

New York : su di giri Philip Morris International : Grande giornata per Philip Morris International , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,68%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Philip Morris ...

New York : pioggia di acquisti su Delta Air Lines : Grande giornata per Delta Air Lines , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,86%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delta Air Lines ...

Michael Kors senza scampo a New York : Si muove in profondo rosso l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,72% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una ...

New York : U.S. Bancorp - quotazioni alle stelle : Vigoroso rialzo per U.S. Bancorp , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,39%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello ...

New York : amplia il rialzo Xerox : Vigoroso rialzo per Xerox , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Nordstrom in picchiata a New York : Pressione sul retailer del lusso statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordstrom evidenzia un andamento più marcato ...

New York : ingrana la marcia Morgan Stanley : Prepotente rialzo per Morgan Stanley , che mostra una salita bruciante del 3,57% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

New York : in bella mostra Lam Research : Protagonista Lam Research , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : netto calo registrato da Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -2,86%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York - primo weekend senza spari : I democrats che governano per tradizione Nyc hanno ottenuto risultati graduali, ma la politica del nuovo zero tolerance di Trump ha fatto di più perché i federali hanno più potere di prima. Il ...

Era da 25 anni che a New York non c’erano sparatorie per un intero weekend : Decidete voi se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto The post Era da 25 anni che a New York non c’erano sparatorie per un intero weekend appeared first on Il Post.

Incidente nella metro di New York : muore 48enne del Bronx : Un tragico errore si è trasformato in una morte assurda. Protagonista della triste storia un uomo di 48 anni di New York. Come ogni giorno si era recato nella metropolitana della Grande mela per andare a lavoro, ma mentre si trovava sulle scale mobili è successo l’impensabile. Il quarantottenne è morto strangolato dalla sua stessa camicia, rimasta incastrata proprio scale mobili della metropolitana. Teatro dell’assurda morte: la fermata ...