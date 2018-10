Influenza in arrivo | il virus quest' anno colpirà un bambino su quattro

Influenza : in arrivo i vaccini - la malattia ci costa circa 10 miliardi l'anno : Secondo i medici il virus che porterà l'Influenza 2018/2019 sarà molto potente e per questo le misure di contenimento sono già state attuate. Serve una protezione adeguata e sono in arrivo in Versilia i primi 30mila vaccini, a cui ne seguiranno altri per tutto il Paese, destinati soprattutto alle categorie considerate a rischio ed ai donatori di sangue. Qualcuno già si è dovuto mettere a letto, con tosse e raffreddore e temperatura sopra i 38°C, ...