Auditorium Parco della Musica | ecco la nuova stagione | nel 2018 2019 500 concerti e 11

ROMA - DAL 18 AL 28 OTTOBRE 2018 Auditorium Parco DELLA MUSICA : ' Sono orgoglioso di aver lavorato sull'identità di questa Festa, ormai riconosciuta in tutto il mondo. In tre anni di mia direzione abbiamo avuto il 20 per cento di presenze in più'. Lo ha detto il ...

Festa del Cinema di Roma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

Il premio Virna Lisi a Claudia Gerini il 7 novembre all’Auditorium Parco della Musica : Sarà l’attrice romana Claudia Gerini a ricevere il premio “Virna Lisi” 2018. Negli anni precedenti, erano state le colleghe Margherita Buy, Paola Cortellesi e Monica Bellucci ad ottenere il premio dalla Fondazione “Virna Lisi”. Artista poliedrica – attrice, cantante, doppiatrice – Claudia Gerini ha esordito con Gianni Boncompagni nel 1991 nel programma Primadonna, prima di approdare a Non è la Rai, ...

Taste of Roma 2018 all’Auditorium Parco della Musica : Dal 20 -al 23 settembre ai Giardini Pensili Auditorium Parco della Musica INIZIA QUESTO WEEKEND NEL MODO PIU’ GOLOSO! Taste OF Roma, GIORNO #2 Hai mai pensato al cibo come forma d’arte? In questa edizione di Taste of Roma vivrai un viaggio attraverso le forme, i colori e le composizioni … del buon cibo. 18 ristoranti con piatti raffinati e succulenti dolci ti aspettano all’evento annuale che celebra l’alta cucina ...

Rock in Roma Summer Fest : il 29 giugno arrivano i Take That all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Il Rock in Roma Summer Fest annuncia il primo concerto della stagione estiva 2019. Il 29 giugno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica saliranno sul palco i Take That per eseguire dal vivo le loro amatissime hit e celebrare il 30° anniversario della loro carriera. I Take That hanno confermato l’uscita di Odissey, un greatest hits album che porta l’ascoltatore in un viaggio attraverso l’incredibile storia di una delle più ...

Roma - il 13 settembre David Crosby in concerto all'Auditorium Parco della Musica -

Auditorium Parco della Musica : gli appuntamenti fino al 16 settembre 2018 : Il ritorno di David Crosby giovedì 13 settembre segna l’apertura della stagione dei grandi concerti internazionali all’Auditorium: due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, co-fondatore dei Byrds e dei Crosby, Stills & Nash, torna in Sala Santa Cecilia per presentare il suo progetto solista. La settimana sarà inoltre costellata da tre interessanti appuntamenti con il jazz italiano: martedì 11 il quintetto strumentale Backroads ...

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...

Auditorium Parco della Musica di Roma - riapertura tra rassegne e concerti : ... il concerto dell'icona della world music internazionale Oumou Sangare' , 22/9, , gli spettacoli 'Kingdom' della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano che porta in scena il mito di King Kong , ...

Riapre l'Auditorium Parco della Musica : ecco tutto il cartellone : ... il concerto dell' icona della world music internazionale Oumou Sangaré , 22/9, , gli spettacoli 'Kingdom' della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano che porta in scena il mito di King ...