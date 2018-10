F1 | Ricciardo e i problemi in qualifica | “un anno squallido | vi dico perché Verstappen mi

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il pilota australiano ha spiegato qualigli himpedito di stare davanti al compagno di squadra in questa stagione Unda dimenticare per Daniel, a parte le due vittorie ottenute nella prima parte di stagione. Dal Gp di Monaco in poi, l’australiano ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato ad essere surclassato da, riuscito a stargli davanti con regolarità. Photo4/LaPresse “E’ stato piuttosto– le parole diriportate da Motorsport.com – forse sono rimasto con la testa a Monacopensavo che la felicità di quel weekend potesse accompagnare per tutta la stagione. Lo scorsonon ero contento delle mie qualifiche, pensavo che all’inizio di questa stagione sarei riuscito a migliorare delle cose, ma non sono riuscito a perfezionare tutto. Forse è Max che è cresciuto ...