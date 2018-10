MANOVRA | SALVINI | “SPREAD A 400? NON CI FERMIAMO” Spread giù | poi ‘corregge’ Tria sulla

MANOVRA da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per flat tax" LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

MANOVRA : Tria conferma i numeri - Salvini lo smentisce : Il ministro dell'Economia in commissione Bilancio ha detto che gli interventi previsti per la flat tax dal governo avranno un costo nel primo anno di soli 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi ...

MANOVRA da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per flat tax" | LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

MANOVRA - Salvini : 1 - 7 mld per flat tax - non 600 mln come dice Tria : La flat tax nel 2019 comporta minori entrate pari a 1,7 miliardi, non 600 milioni come ha stimato alla Camera il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Lo dice il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, ribadendo che il governo non intende rivedere gli obiettivi di deficit, fissati al 2,4% del pil nel 2019, al 2,1 ...

Tria : 'La MANOVRA è da 36 - 7 miliardi'. Flat Tax - Salvini corregge il ministro : 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : Tali previsioni sono state pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazione parziali e obsolete alla luce delle scelte di politica economica del governo', ha detto il ministro dell'Economia ...

Conti - Bagnai : può esserci il declassamentoMANOVRA da 36 mld | Di Maio-Salvini : avanti : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

MANOVRA - Salvini : “Spread a 400? Noi tiriamo dritti. Per la flat tax saranno a disposizione 1 - 7 miliardi” : “Non prendo in considerazione l’ipotesi e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a chi chiedeva se fosse ipotizzabile una modifica alla Manovra se lo spread arrivasse a 400. “Non abbiamo paura di niente e di nessuno – ha aggiunto – quando leggeranno i numeri e i dati per gli investimenti, sono sicuro che tutti ...

DEF - CALA LO SPREAD : TRIA “MANOVRA DA 36 - 7 MILIARDI”/ Salvini “1 - 7 miliardi per la Flat Tax” : Manovra Economica, nuova audizione TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per SPREAD"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:12:00 GMT)

MANOVRA - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)

MANOVRA - AUDIZIONE TRIA : “GOVERNO CONFERMA PREVISIONI DEF”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “non tradiamo” : MANOVRA Economica, nuova AUDIZIONE TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:23:00 GMT)

MANOVRA - Di Maio e Salvini : "No passi indietro". Sale lo spread - : I vicepremier difendono la misura. Il leghista: "Non cambia perché lo spread o Bankitalia dicono di non toccare la Fornero". Il capo del M5S: "È atto di coraggio, o la facciamo o andiamo a casa". ...

MANOVRA - Salvini e Di Maio : «Lo spread? Un modo per terrorizzare i cittadini. Non torniamo indietro» : Salvini nega lo scontro con l'Europa: «Siamo le persone più tranquille del mondo- assicura- Non è vero che ci conviene alzare i toni, vogliamo lavorare tranquillamente». E annuncia che il governo ...

MANOVRA - audizione Tria dopo bocciatura Ufficio Bilancio/ Ultime notizie - Salvini “non si cambia per spread” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:23:00 GMT)

Salvini - MANOVRA non cambia per spread : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "La manovra non cambia perchè lo spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto. Non torniamo indietro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo ...