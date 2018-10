Astronomia | scoperto un rarissimo astro | Pristine 221 “mette in discussione quello che

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Grazie al progetto internazionale– guidato dall’Istituto Leibniz per l’fisica di Potsdam e dall’Università di Strasburgo – che indaga sulle stelle più antiche della Via Lattea per comprendere l’Universo ai suoi albori, è statoun, tra i più antichi mai osservati nella nostra galassia: la particolare composizione di “221“, povera di metalli e quasi totalmente priva di carbonio, mette inle attuali conoscenze sul modo in cui si sono formate le prime stelle. I ricercatori hanno inizialmente utilizzato il telescopio dell’osservatorio di Mauna Kea alle Hawaii per procedere a una prima selezione delle migliori candidate con la giusta composizione. In seguito gli esperti hanno usato i telescopi del Gruppo Isaac Newton alle Canarie e dell’European Southern Observatory in Cile ...