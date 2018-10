Temptation Island Vip | Andrea Zenga | «Non parlo da 12 anni con mio padre Walter Zenga»

Temptation Island Vip : dagli “Addii Stellari” di Patrick alla foga di Giordano al web pazzo di Andrea Cerioli : Ieri sera a Temptation Island Vip abbiamo assistito agli “Addii Stellari” di Patrick”, alla foga passionale dello sfogo di Giordano al falò di confronto e ciliegina sulla torta, Andrea Cerioli ex tronista di Uomini e Donne- ora tentatore- ha catturato l’attenzione del web e non solo! Temptation Island Vip: la coppia stellare – Valeria e Patrick – pronta a dirsi addio? Il reality dell’amore e delle tentazioni, alla cui conduzione c’è ...

Ascolti Tv 2 ottobre : Temptation Island Vip vince ancora : Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di Ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare […] L'articolo Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora proviene ...

Temptation Island Vip - Patrick Baldassarri e l'umiliazione tragica : vede Valeria Marini mentre... : Valeria Marini e il tentatore Ivan si sono avvicinati molto. Il bellone e la showgirl si sono concessi, a Temptation Island, un momento di intimità in piscina, con tanto di fragole e cioccolato che si ...

Temptation Island Vip ad alto tradimento. Valeria Marini rischia tutto - Nilufar si riprende Giordano : La terza puntata di Temptation Island Vip è l'esempio di come si dovrebbe fare un reality: sano divertimento e scrittura su personaggi forti. L'unico neo è la chiusura a notte fonda , anche se prima ...

Temptation Island Vip con la Ventura meglio del GF Vip : gli ascolti : Simona Ventura batte tutti con Temptation Island Vip, anche il GF Vip Ottima la terza puntata per Simona Ventura che ha portato Temptation Island Vip al 20,9% di share con 3.652.000 telespettatori. La scorsa puntata aveva fatto registrare il 22,21%, pari a 3.992.000 telespettatori. La versione Vip di Temptation Island sembra funzionare molto bene e nella sfida tra i reality tv, in particolare della rete ammiraglia del Biscione, Simona Ventura ...

Ascolti TV | Martedì 2 ottobre 2018. Temptation Island Vip 20.9% - Una Pallottola nel Cuore 16.3% - DiMartedì 7% - #Cartabianca 5.7% : Temptation Island Vip - Valeria Marini Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 2 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Salvini - il tweet che non ti aspetti : tra un impegno diplomatico e l’altro Matteo guarda… Temptation Island Vip! : Matteo Salvini guarda Temptation Island Vip, il nostro Ministro dell’Interno italiano si rilassa guardano il programma più trash della tv Un gesto che non ti aspetti, o comunque non ti aspetteresti mai dal Ministro dell’Interno di una Nazione. Matteo Salvini, dopo una giornata piena di impegni diplomatici, torna a casa e guarda… Temptation Island Vip! Pare proprio che il leader della Lega Nord trovi uno dei programmi più ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno insieme/ "Lo sai che sono innamorato di te" (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Temptation Island VIP 2018 - pagelle terza puntata/ Promosso il lieto fine di Nilufar e Giordano - Nicolò piange : Terzo appuntamento con TEMPTATION ISLAND Vip 2018: pagelle e voti alle coppie. Sossio Aruta conquista Sara, Alessandra e Andrea Zenga ai ferri corti a causa di Andrea Cerioli?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:28:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati?/ "Ho di fronte un mostro" (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia è sempre più in crisi. Lui piange per Sara, lei si vendica con Giorgio Alfieri e lo fa infuriare (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:05:00 GMT)

Replica Temptation Island - 3° appuntamento di ieri in streaming su MediasetPlay e La 5 : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni condotto da Simona Ventura che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto nel prime time con una media che supera il 22% di share. ieri sera è andata in onda la terza puntata, caratterizzata dal falò finale tra Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne. Se vi foste persi questo terzo appuntamento con il reality in tv, vi ricordiamo che potrete ...

«Temptation Island Vip» : fra falò e telecamere nascoste - la regina è (ancora) Valeria : Temptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniI sospetti crescono di giorno in giorno, di falò in falò. Temptation Island ...

Temptation Island Vip 2018 - Giordano e Nilufar escono insieme. Nicolò in lacrime : «mi sento un cretino. Mi innamoro sempre di quelle ... : Per gli appassionati di Uomini e Donne il falò di confrontro tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stato uno dei più attesi. La coppia è arrivata a Temptation Island Vip 2018 per superare il tradimento di Nilufar una volta per tutte. Il riavvicinamento della Addati al suo ex corteggiatore Nicolò Ferrari ha mandato su tutte le furie Giordano, che ha chiesto un confronto immediato. Giordano e Nilufar escono insieme, mentre Nicolò ...

Temptation Island Vip 2018 - pagelle terza puntata/ Sossio Aruta conquistador - Alessandra verso Cerioli : Terzo appuntamento con Temptation Island Vip 2018: pagelle e voti alle coppie. Sossio Aruta conquista Sara, Alessandra e Andrea Zenga ai ferri corti a causa di Andrea Cerioli?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 07:16:00 GMT)