Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 | Champions League 2019 | super Koulibaly | Insigne nuovamente

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Era la notte dei desideri e delle speranze, l’esordio di quest’anno al San Paolo per quanto riguarda la. Ilnon ha deluso: al termine di un incontro giocato davvero con grandissima personalità gli azzurri battono 1-0 la finalista della passata edizione, il, grazie ad una rete di Lorenzoall’89’. I partenopei sono in piena corsa per il passaggio del turno.Ospina, voto 6: praticamente mai chiamato in causa dagli attaccanti delnei primi 45′, si fa notare ad inizio azione, spesso attento con i passaggi con i piedi. Perfetto in uscita sui lanci in profondità per Salah e Mané. Maksimovic, voto 6,5: non si lascia mai scappare Mané, abile a fermare le azioni dei britannici sul nascere., voto 7: davvero straripante. Non fa passare nessuno nella propria metà campo, ...