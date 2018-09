X-factor | Amanda Lear si propone al posto di Asia Argento L’immediato rifiuto da parte

Amanda Lear : "Mi ero proposta a X factor per sostituire l'Argento - mi hanno detto di no" : Chi sostituirà Asia Argento a X Factor non è dato saperlo. Sembra decaduta l'ipotesi Sfera Ebbasta, così come i nomi di Elio e Nina Zilli, ma anche il ritorno dell'attrice sembra assai improbabile. Gli appassionati del programma attendono con ansia la comunicazione ufficiale da parte della produzione del talent di SkyUno (anche perché i live inizieranno tra meno di un mese e i concorrenti devono cominciare a lavorare con il nuovo coach ...

X factor 2018 - Amanda Lear : ‘Mi ero proposta al posto di Asia Argento - io non pago i minorenni’ : Modella, cantante (con 27 milioni di dischi venduti), personaggio tv, attrice, artista, compagna e musa di personaggi del calibro di David Bowie e Salvador Dalì ora doppiatrice al cinema con Gli incredibili 2 in cui dà la voce alla stilista Edna, Amanda Lear è stata ed è molte cose ma non sarà il prossimo giudice di X Factor. L’intervista, Amanda Lear: ‘David Bowie mi ha pagato le lezioni di canto’ Amanda Lear in una intervista a ‘Liberi ...