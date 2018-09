: GOVERNO IN ROTTA CON TRIA? NESSUN PERICOLO, E' SOLO GOSSIP Ai margini della conferenza della proposta di legge sull… - carlaruocco1 : GOVERNO IN ROTTA CON TRIA? NESSUN PERICOLO, E' SOLO GOSSIP Ai margini della conferenza della proposta di legge sull… - fattoquotidiano : Manovra, Travaglio: “Tria irremovibile su deficit all’1,6%? Confido che abbia deciso responsabilmente suo incarico” - VauroSenesi : #Vauro #20settembre #Manovra: “#Tria sia più elastico...' - Buongiorno a tutti con la mia nuova vignetta oggi in ed… -

"Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta definendo "la platea dei destinatari,in linea con il contratto di governo". Ledellae l'individuazione dellesaranno nellaal Def(Di giovedì 20 settembre 2018)