Olimpiadi 2026 - Chiamparino : ci sono le condizioni per tornare a tavolo : Per il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ci sono tutte le condizioni "per rimettersi al tavolo a Roma e riprendere la discussione" sulle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha ribadito questa mattina intervenendo ad Agorà su Rai3. "Ho sentito telefonicamente il governatore del Veneto Luca Zaia, questa mattina alle 8 - ha detto Chiamparino - e mi ha confermato, come aveva già dichiarato ieri, che ...

Olimpiadi 2026 - pressing su Appendino : 'Torino ci ripensi' : Piovono gli appelli alla sindaca di Torino Chiara Appendino perchè non rinunci alla corsa alle Olimpiadi invernali del 2026. Con una candidatura a due 'èsicuro che l'Italia ha meno possibilità di ...

Olimpiadi invernali - Sala svela : “il nome sarà Milano-Cortina 2026” : Milano-Cortina 2026, così dovrebbe chiamarsi la candidatura alle Olimpiadi invernali che il sindaco di Milano Sala si appresta a presentare “Su un punto sono assolutamente d’accordo anche con il sindaco di Cortina, che ho sentito ieri sera: certamente il nome sarà Milano-Cortina 2026. Tra l’altro suona anche bene“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, questa mattina a RTL 102.5 sulla candidatura a due per ...

Olimpiadi 2026 – Malagò ci ‘riprova’ per la candidatura a tre : “faccio un appello a Chiara Appendino” : Dopo l’intervento del Presidente del Coni si riaprirà lo scenario a tre? Le ultime diChiarazioni di Giovanni Malagò sulle Olimpiadi 2026 Giovanni Malagò è intervenuto in queste ore a ‘Radio Anch’io’ su Radio 1 per parlare della candidatura alle Olimpiadi 2026 dell’Italia. L’ipotesi a tre, in cui sarebbero state coinvolte Torino-Cortina-Milano, è tramontata ieri con l’opposizione della sindaca di ...

Olimpiadi 2026 - candidatura Milano-Cortina/ Ultime notizie - Malagò al Cio “Torino può ancora ripensarci” : Olimpiadi 2026, candidatura Milano-Cortina. Ultime notizie, il presidente del Coni, Malagò, oggi volerà al Cio “Torino può ancora ripensarci”. Attese importanti novità(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - oggi la candidatura a Losanna - appello di Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Corsa contro il tempo per la presentazione del nuovo progetto a due Lombardia-Veneto con l'appoggio del sindaco di Milano Sala. Mentre la sindaca Appendino sostiene che in Piemonte non ci sono le ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : Torino può ripensarci - c'è tempo : "Siamo ancora in tempo. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione, oggettivamente è assolutamente aperta". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lascia aperta una possibilità per un ripensamento di Torino a rientrare insieme a Cortina e a Milano nell'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Parlando questa mattina a Radio Anch'io, Malagò ha affermato che ...

Olimpiadi 2026 - appello di Malagò e Zaia 'Appendino ci ripensi' : 'Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino , avevo battezzato io il tridente'. Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, ...

L'Italia sta seriamente rischiando di perdere le Olimpiadi 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Proposta è morta qui. Manca condivisione tra le tre città' : ... e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano, guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi, ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano ...

Olimpiadi 2026 : stop Governo - resta asse Lombardia-Veneto/ Lorusso (PD) : "Torinesi con le ossa rotte" : Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e Governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino si sfila: Giorgetti, "la proposta della candidatura è morta qui". Speranza con asse lombardo-veneto(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 23:00:00 GMT)