Moto Gp Yamaha | Rossi | «Cercheremo di fare del nostro meglio»

MotoGp Yamaha - Viñales : «Con la Moto giusta possiamo vincere le gare» : ROMA - Nonostante le difficoltà della Yamaha in questa fase della stagione Maverick Viñales sembra più tranquillo. La vittoria manca ormai da più di un anno, ma il catalano sembra convinto di ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Il nostro obiettivo futuro è vincere il titolo» : TORINO - Maverick Viñales sembra più tranquillo nonostante le difficoltà della Yamaha in questa fase della stagione. La vittoria manca ormai da più di un anno, ma il catalano sembra convinto di ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Devo finire davanti a Crutchlow e Petrucci» : TORINO - A Misano anche Johann Zarco, come tutti i piloti Yamaha, ha avuto diverse difficoltà e ha chiuso ben lontano dalle posizioni che contano. Invertire la rotta già a partire dal GP di Aragon ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la crisi della Yamaha preoccupa Valentino Rossi. A 40 anni il Dottore può permettersi altre due stagioni da comprimario? : 22 gare senza vittorie e settimo posto nella gara di casa. E’ questo il bilancio della Yamaha e di Valentino Rossi nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. I 19″086 di ritardo dal vincitore Andrea Dovizioso sulla Ducati sono una condanna inappellabile sulla prestazione del pacchetto italo-giapponese che ancora una volta ha dovuto fare i conti con i mali di una moto che ...

MotoGP - Rossi : 'Yamaha - così non va. Iniziamo bene poi non miglioriamo' : 'Il momento tecnico è difficile, bisognerà rimboccarsi le maniche per cercare di migliorare. Non è facile, il livello è alto, Honda e Ducati hanno fatto uno step importante'. Valentino Rossi sembra ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Andrea Dovizioso vince in solitaria! Marquez amministra - Lorenzo spreca. Valentino Rossi 7° con una Yamaha in crisi : Andrea Dovizioso (Ducati) è profeta in patria e vince il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. il romagnolo, infatti, trionfa sul tracciato di Misano dopo una prova impeccabile, nella quale ha preso il comando nelle prime fasi, per non lasciare scampo ai rivali fino alla fine. Un successo che mancava al forlivese dalla gara di Brno e che rappresenta la prima per “Desmo Dovi” sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Alle sue ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le parole deluse di Maio Meregalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...

MotoGp – Eleonora per Valentino Rossi - Erica per Vinales : ombrellina Yamaha da urlo a Misano [GALLERY] : Una gallery da urlo: le sensualissime Eleonora ed Erica, le ombrelline Yamaha che domani saranno al fianco di Rossi e Vinales E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro Dovizioso, che a poco più di 5 minuti dal termine ...

MotoGp – Terminate le Fp4 a Misano : una Yamaha in testa - Morbidelli e Pirro da applausi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp4 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, bene Morbidelli e Pirro sul circuito di Misano E’ terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Misano, per gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, che decreteranno la griglia di partenza. E’ Maverick Vinales ...

MotoGP – Yamaha - scelto il collaudatore per il 2019 : c’è un grande ritorno! : La Yamaha ha selezionato il collaudatore per la stagione 2019 di MotoGP: la casa di Iwata si affiderà al rientrante Jonas Folger Nonostante la Yamaha non abbia ancora diffuso alcun comunicato ufficiale, Massimo Meregalli ha confermato ai microfoni di ‘MotoGP.com’ che la casa di Iwata ha scelto il collaudatore MotoGP per il 2019: Jonas Folger. Il tedesco torna in MotoGP dopo la stagione da rookie vissuta nel 2017, tutto sommato ...