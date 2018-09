Steve Bannon relatore all’istituto Dignitatis Humanae Formerà cattolici conservatori

Populisti in abito talare. Steve Bannon vuole infiltrarsi nella Chiesa cattolica : Steve Bannon si sta dando da fare in Europa anche per creare una fazione populista dentro la Chiesa cattolica. L'ex stratega della Casa Bianca sta contribuendo infatti a elaborare il curriculum per un corso di leadership al Dignitatis Humanae institute, vicino a Roma, un istituto cattolico conservatore il cui advisory board è presieduto dal cardinale Raymond Leo Burke.Burke ha riferito alla Reuters, come si legge nel sito dell'agenzia, ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione clamorosa su Steve Bannon : anche Fratelli d'Italia nella rete sovranista : Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia potrebbero presto aderire alla grande rete di partiti e movimento sovranisti raggruppati nella fondazione The Movement di Steve Bannon . L'ex consigliere di Donald ...

Cos'è The Movement - il movimento dei populisti di Steve Bannon : Risposta alla Open Society di Soros, vuole riunire tutti i sovranisti al mondo, prima ancora in Europa. Anche Salvini aderisce

Il progetto di Steve Bannon per l'Europa : "Salvini è un leader mondiale, un simbolo" e l'Italia e' "il centro politico del mondo, il laboratorio, come Trump in America e Modi in India". A parlare è Steve Bannon, consulente del presidente Usa nella vittoriosa campagna elettorale del 2016. In un'intervista a Messaggero e Mattino, Bannon, in questi giorni a Roma per lanciare il suo "The Movement", afferma che Salvini, ...

Populisti di tutti i Paesi - unitevi! Steve Bannon a Roma - lancia la campagna europea : Steve Bannon è a Roma per portare avanti il suo progetto politico, quel "The Movement" che punta a diventare la casa dei sovranisti e ambisce a scardinare l'Europa già alle prossime elezioni europee. L'ex stratega di Donald Trump spiega che "la nostra è una libera associazione, un club. Spingeremo per formare un gruppo unico populista al Parlamento Europeo. Ma conta di più - spiega in un'intervista al Messaggero - che ...

"Salvini è un leader mondiale". Parola di Steve Bannon : "Salvini è un leader mondiale, un simbolo" e l'Italia e' "il centro politico del mondo, il laboratorio, come Trump in America e Modi in India". A parlare è Steve Bannon, consulente del presidente Usa nella vittoriosa campagna elettorale del 2016. In un'intervista a Messaggero e Mattino, Bannon, in questi giorni a Roma per lanciare il suo "The Movement", afferma che Salvini, ...

Europee : Matteo Salvini ha aderito al 'The Movement' di Steve Bannon : Lo scorso venerdì, a Roma, si è svolto un incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e Steve Bannon, ex consigliere e stratega di propaganda di Donald Trump. Dopo il meeting di Milano con il premier ungherese Viktor Orbán [VIDEO], il leader della Lega ha rafforzato il fronte populista con la propria adesione a The Movement, fondazione che punta alla vittoria delle elezioni Europee di maggio 2019. Bannon: 'L'Europa è pronta per un cambiamento ...

Il New Yorker si rimangia l'invito a Steve Bannon : Il New Yorker fa retromarcia: dopo essere stato travolto da polemiche e minacce di boicottaggio, il magazine americano, da sempre di stampo liberal, ha deciso di rimangiarsi l'invito a Steve Bannon, che doveva essere tra gli ospiti della diciannovesima edizione del suo festival.La decisione arriva dopo l'ondata di sdegno scatenatasi a causa di un tweet del premio pulitzer Kathryn Schulz, che pur confermando la sua devozione per la rivista, dove ...

Internazionale populista - lo spauracchio dell'Europa si chiama Steve Bannon : A Bruxelles non ha ancora aperto nulla e a quanto pare il suo punto d'appoggio è solo uno dei fondatori del Parti populaire che, con il 6% dei voti e un eletto, si è dato l'obiettivo di «raddrizzare ...

Dalla Casa Bianca all’Internazionale populista : lo spauracchio dell’Europa si chiama Steve Bannon : È bastato l’annuncio di voler aprire un ufficio a Bruxelles in vista delle elezioni europee del 2019, e Steve Bannon ha acceso il dibattito. A conferma che quando gli alleati lo descrivono come una «macchina da guerra» mediatica non sbagliano. I detrattori sono meno lusinghieri, ma ne parlano comunque. L’ex stratega politico di Donald Trump, ha capacità e mezzi per restare sulla scena. Prima negli Usa e ora nella sua nuova ...