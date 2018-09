Primo giorno di scuola anche a Monte San Savino | il saluto agli alunni di sindaco e

Primo giorno di scuola al Pugliese di Catanzaro - visita dell'assessore regionale - VIDEO - : L'Assessore regionale all'Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano, ha visitato, questa mattina, il presidio didattico all'interno dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro, per dare ...

Controlli polizia in scuole Catanzaro dal Primo giorno - cane antidroga trova marijuana : Da sempre la polizia segue da vicino gli studenti, è la parte più bella per chi ha scelto questo lavoro perché riguarda la prevenzione che è anche collaborare insieme ad altri per lo sviluppo della ...

Primo giorno di scuola : il Sindaco ai Salesiani saluta gli studenti delle medie Ollandini : E' un mondo molto diverso, ma la base è sempre quella dell'impegno. Giusto divertirsi, ma altrettanto giusto dare il tempo adeguato a tutte le cose'. 'Vi piacciono le nuove aule? ha chiesto invece ...

Caccia - AIDAA : “Nel Primo giorno 2 morti e 7 feriti tra cui un bimbo” : “Ieri primo giorno di Caccia o primo giorno di guerra? A guardare gli effetti di questa prima giornata ai quali aggiungiamo quelle dei giorni di preapertura possiamo parlare tranquillamente di primi giorni di guerra“: lo scrive l’associazioni animalista AIDAA in una nota. “Infatti come al solito alla sera del primo giorno si fa la conta dei morti e dei feriti di Caccia e anche questo 2018 non è diverso dagli anni passati. ...

Tutti a Scuola - Mattarella inaugura nuovo anno scolastico/ Diretta tv : Primo giorno per migliaia di studenti : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso inaugurale del presidente della Repubblica Mattarella in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Genova - Primo giorno di scuola : blocco totale traffico/ Ultime notizie - ponte Morandi : assalto ai treni e bus : Genova, primo giorno di scuola e blocco quasi totale del traffico: Ultime notizie, maxi ingorgo e assalto ai treni. Difficile ritorno alla "normalità" dopo crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:20:00 GMT)

AIDAA : “Già 12 segnalazioni di abusi nel Primo giorno di caccia” : “Sono già una dozzina le telefonate-segnalazioni arrivate da questa mattina al telefono anti-caccia di AIDAA che risponde al numero 3479269949 (vodafone) dove da ieri è possibile segnalare gli abusi compiuti dai cacciatori nei giorni di caccia e gli atti di intimidazione e invasione della proprietà privata di questi signori armati di fucile, ma anche i maltrattamenti che gli stessi cacciatori compiono nei confronti dei loro cani“: lo ...

Ospedale Mare - apre il pronto soccorso : 68 accessi nel Primo giorno : Sono stati 68 gli accessi nel primo giorno di attività del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Di questi un solo paziente è arrivato in codice rosso, 23 i gialli e 44 i verdi. Il pronto soccorso ...

Il toccante addio di Ariana Grande a Mac Miller (video) : “Ti ho adorato dal Primo giorno - lo farò sempre” : C'è voluto qualche giorno per elaborare il lutto, prima che arrivasse un messaggio pubblico di addio di Ariana Grande a Mac Miller, il suo ex compagno morto per presunta overdose lo scorso 7 settembre. Dal giorno della sua scomparsa, la popstar ha preferito tacere sui social, scegliendo di pubblicare solo una foto del suo ex senza commentare la notizia. Poi, una settimana dopo, ha rotto il silenzio pubblicando su Instagram un video di un ...

"Buon Primo giorno!" - il sindaco Peracchini scrive agli studenti : ... cari studenti, è giunto il suono della campanella che per alcuni di voi rappresenta una nuova avventura e la scoperta di un nuovo mondo e che per altri è il proseguo di un cammino già intrapreso. Vi ...

Frizzi - Primo giorno di scuola per la figlia Stella : la commovente dedica di mamma Carlotta : A volte, bastano poche parole per evocare ogni tipo di emozione. Lo sa bene Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, che è riuscita a commuovere tutti i propri follower con un post...

Ecco cosa William disse a Diana al Primo giorno di scuola : Il Principe William da bambino, i fotografi e un ricordo di Lady Diana . Sono questi gli elementi di una storia dal passato da Ken Wharfe , che fu guardia del corpo di William quando questi era un ...

Perugia - Nesta : 'Allenare? Bello il Primo giorno - poi...' : Alessandro Nesta , ex difensore di Lazio , Milan e Nazionale , ora allenatore del Perugia , parla a la Gazzetta dello Sport : 'Come cambia la vita da calciatore ad allenatore? Il primo giorno è facile, poi tutto è più spietato. Come i giudizi. Quali i tre concetti base? Aggressione alta per far ragionare poco gli ...