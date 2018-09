Classifica Vuelta 2018 Maglia rossa e altre graduatorie | Yates leader verso il gran

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Alejandro Valverde ed Enric Mas in lotta : Come previsto la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 non ha portato distacchi ai vertici della Classifica generale, con i big che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa con un vantaggio di 25” nei confronti dello spagnolo Alejandro Valverde e 1’22” su Enric Mas. Il migliore italiano è sempre Gianluca Brambilla, che si trova in quindicesima posizione a 11’35”. Di seguito la Classifica ...