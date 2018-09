A Brody resta solo un mese di vita | la famiglia anticipa il Natale

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018)ha soltanto due anni, ma laè già stata fin troppo dura con lui. Il piccolo, infatti, è gravemente malato. Dopo aver trascorso 98 giorni in ospedale è stato dimesso, ma la prognosi è terribile. Stando alle parole dei mediciha soltanto due mesi di. Il tumore è cattivo efa fatica. Un boccone amaro per la sua. Difficile da ingoiare. Così i suoi genitori, come ultimo dono, hanno deciso di rendere indimenticabili queste sue ultime settimane. Come? Organizzando in anticipo ilcheprobabilmente non vedrà perché il tumore se lo sarà portato via. A questa idea hanno partecipato anche i vicini di casa che hanno addobbato le loro abitazioni con luci, festoni e pupazzi natalizi. La storia drammatica del piccolo arriva da Cincinnati, negli Stati Uniti, e ha commosso tutto il mondo. In un post di Facebook, il padre del bambino ha spiegato ...