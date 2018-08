GERMANIA | CACCIA ALLO STRANIERO DEI NEONAZISTI Ultime notizie Chemnitz | scontri di

GERMANIA - centinaia di neonazisti in piazza a Chemnitz : è caccia allo straniero : Proteste a Chemnitz, in Sassonia, dopo l'uccisione di un cittadino tedesco di 35 anni da parte di due profughi: centinaia di neonazisti e hoolingans sono scesi in piazza dando vita ad una vera e propria caccia allo straniero, con aggressioni e slogan xenofobi. Merkel: "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto":Continua a leggere

GERMANIA spaventata dalla caccia allo straniero dei neonazisti. Merkel : "Inaccettabile in uno Stato di diritto" : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso ...

GERMANIA - neonazisti in piazza : scontri a Chemnitz/ Ultime notizie - estrema destra : “caccia allo straniero” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:27:00 GMT)

GERMANIA - accusati di omicidio. E scatta la caccia ai migranti : Tensione in Germania dove l'estrema destra tedesca ha convocato proteste per il secondo giorno consecutivo a Chemnitz, in Sassonia. Tutto è cominciato con la morte di un uomo accoltellato in una rissa. Il 35enne stava cercando di difendere la moglie, molestata da alcuni presenti, quando è stato colpito a morte.A essere indagati per l'omicidio, come riportano alcuni media tedeschi, è un immigrato di nazionalità irachena e un siriano. I due sono ...

F1 - Hamilton ‘caccia’ Rosberg dal podio : richiesta clamorosa di Lewis per il Gp di GERMANIA : Secondo quanto riportato dalla Bild, Hamilton avrebbe chiesto alla FOM di evitare che fosse Rosberg a condurre le interviste sul podio del Gp di Germania Una richiesta davvero sorprendente, figlia della rivalità scoppiata durante la convivenza in Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg non si sono mai amati, il comportamento del britannico in Germania lo conferma. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo ha chiesto e ottenuto, secondo ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY qualifiche live : caccia alla pole position! (Gp GERMANIA 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:34:00 GMT)

F1 – Riparte la caccia al titolo mondiale - si va a casa di Vettel : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di GERMANIA : Undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, il circus fa tappa ad Hockenheim per l’atteso Gran Premio di Germania Un week-end di riposo per smaltire le tossine del tremendo trittico Francia-Austria-Gran Bretagna, adesso è tempo di ripartire. Il mondiale di Formula 1 si prepara a vivere l’undicesimo appuntamento in calendario, il circus si sposta ad Hockenheim, tracciato che ospita il Gp di Germania. Dopo la vittoria di ...

Motogp GERMANIA 2018 - caccia alla pole in diretta dalle 14.10 : Iannone è stato il più veloce nelle libere3. Rossi è quarto. dalle 13.30, prima la quarta sessione, e di seguito le qualifiche Motogp Germania 2018, orari tv, diretta Sky, differita Tv8,

LIVE Pagelle GERMANIA-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Tedeschi disperati alla caccia del gol qualificazione : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...

GERMANIA-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : Kroos all’ultimo respiro! La GERMANIA ribalta e scaccia la paura! : All’ultimo respiro, all’ultimo istante. La Germania resta aggrappata al Mondiale con tutte le sue forze, quelle di Toni Kroos, autore del gol con cui i tedeschi hanno ribaltato al 95′ una partita che sembrata stregata. La Svezia è andata vicinissima a portare a casa lo scalpo dei campioni in carica, di fatto eliminati in caso di pareggio (sarebbe bastato un pari tra Svezia e Messico per passare e far fuori i tedeschi), ma a ...