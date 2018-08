Viva l’Italia il partito di Renzi e Berlusconi per distruggere il Governo

blogitalia.news

: L’Italia è il Paese più generoso coi pensionati. Questa generosità costa un sacco di soldi ai giovani: è il loro p… - Linkiesta : L’Italia è il Paese più generoso coi pensionati. Questa generosità costa un sacco di soldi ai giovani: è il loro p… - VanityFairIt : «Un bacio a tutti gli amici “omosessuali”. Viva l’amore senza pregiudizio». - Alessan92824311 : RT @GavinoSanna1967: Fascisti e razzisti ovunque, il Venezuela dietro l'angolo, spread/mercati/migranti h24, noi competenza voi ignoranza,… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Silvioe Matteopotrebbero mettersi insieme e quella “cosa” a cui darebbero vita si chiamerebbel’Italia. E’ il retroscena riportato suItaliaOggi che arriva a questa conclusione partendo dal nome del nuovo programma settimanale affidato da settembre a Gerardo Greco. Il ragionamento è questo: nei primi anni Novanta, scrive Gianni De Felice, “i manager di Fininvest (come allora si chiamava Mediaset) cominciarono a fare una corte spietata, via via sempre più pressante, a Carlo Tumbarello” il quale, col fratello Roberto “aveva cominciato a produrre una trasmissione che si chiamava «Caccia al 13», presentata dalla esordiente Maria Teresa Ruta”. Fu un successo e “doppiato il capo del mondiale Italia 90, la navicella di Tumbarello era diventata un galeone con il vento nelle vele. E il corteggiamento dei manager ...