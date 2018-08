La Vita Promessa | dall’undici settembre in prima serata su Rai 1

DON MATTEO 10/ “La promessa” e “La Vita è un film” - la replica della serie interpretata da Terence Hill : Don MATTEO 10, "La promessa" e "La vita è un film" sono i titoli degli episodi in replica in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Raiuno. Trama e anticipazioni.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:14:00 GMT)

Pasquale Carlino in fin di Vita/ La 16enne promessa dell’Inter ricoverata dopo schianto in moto : Incidente per Pasquale Carlino, come sta? Inter, il calciatore di sedici anni è ricoverato in ospedale e lotta tra la vita e la morte. Il messaggio della squadra nerazzurra.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:29:00 GMT)

La Vita Promessa di Tognazzi : quando va in onda - trama e cast : Svelata la data di messa in onda de “La vita promessa”, la nuova fiction di Rai 1 diretta da Ricky Tognazzi. Ecco tutte le anticipazioni, trama e cast Si preannuncia una stagione autunnale davvero intensa per la fiction di Rai 1. Dopo il lancio dei palinsesti 2018-2019 dell’azienda di Viale Mazzini, cominciano a trapelare le date ufficiali di messa in onda di programmi e serie tv. Una delle fiction più attese dei prossimi mesi ...

La Vita Promessa e Luisa Ranieri aprono la nuova stagione di Rai1 : tutti i dettagli sulla fiction in onda a settembre : La Rai ha ormai annunciato le serie tv in arrivo nella sua prossima stagione e, nel corso delle ultime ore, stanno venendo a galla anche le date ufficiali del loro inizio. Tra queste c'è la nuova La vita promessa che, di fatto, aprirà la nuova stagione telefilmica della rete ammiraglia Rai con il racconto di una famiglia siciliana emigrata nell'America del proibizionismo e della crisi del 1929. Un grande romanzo popolare, così la televisione ...

Vitalizi - è il giorno in cui inizia il percorso della riforma. Fraccaro : “Ogni promessa è debito. L’era dei privilegi è finita” : È il giorno del primo passo per il taglio dei Vitalizi. Si apre con l’ufficio di presidenza convocato da Roberto Fico l’iter che porterà alla sforbiciata alle pensioni d’oro degli ex parlamentari per un risparmio che si aggirerà attorno ai 30 milioni l’anno. Lì il presidente della Camera presenta il testo che è stato predisposto – anche grazie al lavoro del numero uno dell’Inps, Tito Boeri – dando il là ...

Vitalizi : Fraccaro - ogni promessa debito - era privilegi è finita : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – La giornata di oggi è la volta buona per la fine dei Vitalizi? “Deve esserlo, ogni promessa è un debito. Fico presenterà il taglio dei Vitalizi in ufficio di presidenza, dove sono stati istituiti”, ovvero “in una stanza chiusa e non alla luce del sole, e noi in quella stessa stanza chiusa li aboliremo”. A prometterlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei ...

