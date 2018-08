Quote premier League | chi vince secondo i bookmakers inglesi?

Premier League - le Quote per la prossima stagione : il duello Guardiola-Sarri : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...