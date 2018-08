Caporalato | non solo nel Mezzogiorno

Foggia - “il Caporalato non va ridotto a un problema di mafia. Nulla è cambiato dal 2011 - sfruttato oltre 1/3 dei braccianti” : “Questo è un problema di mafia, non di manodopera in nero e di caporalato”. I 16 braccianti stranieri morti tra sabato e lunedì sulle strade della provincia lo hanno convinto a scendere fino a Foggia e nella conferenza stampa di martedì Matteo Salvini ha tagliato i concetti, sgrossato gli spigoli. “Lo sfruttamento del lavoro agricolo non può essere ridotto a un problema di mafia”, risponde Yvan Sagnet, che oggi è a ...

Tragedia Foggia - Salvini : 'Caporalato e furbizia non c'entrano' : E così salva la coscienza di un'economia nazionale che, dati alla mano, 'deve' al caporalato 4,8 miliardi di euro e ha il 25% delle aziende coinvolte nel fenomeno

Tragedia Foggia - Salvini : “Caporalato e furbizia non c’entrano” : Finora la politica di Salvini si è svolta in mare, nel senso che ha sempre parlato di Mediterraneo, di scafisti, di ONG, di porti chiusi, di redistribuzione degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste impunemente. Ma c’è una battaglia altrettanto importante da combattere per la sicurezza degli italiani, per usare una espressione a lui cara, e anche per il rispetto degli esseri umani e per quegli stessi stranieri regolari che, sempre Salvini, ...

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non Caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzioni” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

Braccianti morti - indagini su Caporalato. E in ospedale non c'era posto per i feriti : Dopo la morte di 12 persone nel Foggiano parte l'inchiesta sulle condizioni di lavoro dei migranti. Il furgone su cui viaggiano, che si è schiantato contro un tir, era stipato all'inverosimile per ...

Di Maio : “Contro il Caporalato concorso straordinario per ispettori del lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” : Un concorso straordinario per ispettori del lavoro per contrastare, tra il resto, il fenomeno del caporalato. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sta pensando a un provvedimento urgente dopo la nuova strage di braccianti agricoli immigrati avvenuta ieri a Foggia. “Non dobbiamo fare nuove leggi”, ha sottolineato. “Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato ...

Bari - tre arresti per Caporalato - le vittime al telefono : 'La vita non è così' : Tre arresti e più di un milione di euro di beni sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'Macchia nera' della Guardia di finanza di Bari contro il caporalato in agricoltura. In manette, un '...

Lettera ai parlamentari per non tornare indietro nella lotta al Caporalato : Lo scorso 2 giugno, in Calabria, veniva assassinato Soumaila Sacko, giovane bracciante e sindacalista impegnato a difendere i diritti dei lavoratori sfruttati nei campi. Pochi giorni dopo, il silenzio assordante delle istituzioni su questa vicenda, veniva bruscamente interrotto dalle dichiarazioni dei neo-ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, che affermavano come l'attuale legge sul caporalato più che semplificare, complichi e che ...

Caporalato - a Salvini dico : questa legge non va cambiata - va potenziata : di Yvan Sagnet * Le affermazioni del vice premier Matteo Salvini e del ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio, per le quali la legge sul Caporalato va cambiata perché “invece di semplificare, complica”, sono un’offesa alla dignità di centinaia di migliaia di lavoratori vittime “senza difesa” dello sfruttamento compiuto dai caporali senza scrupoli nei loro confronti, in alcuni casi anche con la ...