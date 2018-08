SALVINI A CERVIA | “PD NON GOVERNERÀ PER 30 ANNI” Ultime notizie video | avvisa M5s | “Tap

SALVINI - popstar sul canalino : il pubblico di Cervia in estasi per il vicepremier : La festa della Lega Nord con Matteo Salvini. Tra il pubblico la fidanzata, Elisa Isoardi Alle 20.30, un'ora prima del comizio, diresti che in fondo non c'è così tanta gente. Alle 21.30, in piazza dei ...

SALVINI arriva alla festa di Cervia in bici. "Pd non governerà per 30 anni" : "Un grazie grande, fate un applauso alla gente che si è presa una settimana di ferie per essere qui. Non abbiamo bisogno di profughi o di richiedenti asilo per spostare tavoli come alle feste del Pd ma solo di ragazzi italiani, è una soddisfazione incredibile vedere tanta gente così a Cervia e avere mantenuto la promessa, mandare a casa Renzi e il suo governo, questi non li vedrete ...