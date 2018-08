De Laurentiis presenta il progetto Bari | “ecco cosa ho in mente”

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Aurelio Deha parlato per la prima volta ai tifosi del, scossi dopo i recenti fatti che hanno portato il club in serie D Aurelio Dehato oggi in conferenza stampa le proprie idee in merito al futuro del, club acquisito nella serata di ieri dopo l’annuncio del sindaco Decaro. “Ringrazio il sindaco per la fiducia. Quando mi hanno informato delero in ritiro a Dimaro con il Napoli, volevo seguire tutte le tappe del Napoli di Ancelotti. Mi ha chiamato il sindaco, all’inizio non abbiamo avuto un rapporto semplice. Ho provato a chiamarlo per ore ma non ho ricevuto risposta. Poi ci siamo parlati, ci siamo trovati”. Esordisce così il neo patron, il quale ci tiene poi a distinguere i progetti die Napoli: “Ho detto al sindaco che non posso fare una commistione tra Napoli e. Ilha una storia e il ...