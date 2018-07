Made in Italy | in Cina non è frase simbolo lifestyle del Belpaese

Cosmetica - Cina strategica per il Made in Italy e le aziende vanno su Alibaba : il secondo mercato al mondo per la cosmesi dopo gli Stati Uniti con un potenziale di di 1,5 miliardi di consumatori: tanti sono, infatti gli

Il documento in discussione all’Onu che mette a rischio il Made in Italy alimentare : Pubblichiamo lo stralcio di un documento in discussione all’Onu in vista dell’High Level Meeting delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili in programma a fine settembre in cui si fa espresso riferimento a misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l’acquisto di prodotti alimentari ricchi di sale, grassi e zuccheri. Una categoria in cui potrebbero rientrare alcuni prodotti tradizionali del made in Italy. E poi ...

ONU e OMS dichiarano guerra al diabete. Nel mirino finisce il Made in Italy : Teleborsa, - ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dichiarano guerra al Parmigiano reggiano . Ebbene si, uno dei prodotti maggiormente rappresentativi del Made in Italy viene preso di mira, ...

ONU e OMS dichiarano guerra al diabete. Nel mirino finisce il Made in Italy : ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dichiarano guerra al Parmigiano reggiano . Ebbene si, uno dei prodotti maggiormente rappresentativi del Made in Italy viene preso di mira, insieme a ...

Milan Games Week Indie 2018 : una selezione di 45 videogiochi Made in Italy nello showcase più grande d'Italia : L'industria italiana dei videogiochi continua a crescere e Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d'eccellenza per le sue migliori produzioni. Proprio per questo motivo AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e promuove il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho - darà vita anche quest'anno a Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più ...

Brexit - Ue : "Prepariamoci a mancato accordo"/ Ultime notizie - allarme Coldiretti su esportazioni Made in Italy : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Alimenti : Consulcesi - blockchain salverà Made in Italy a tavola (2) : (AdnKronos) – “Pensiamo, ad esempio, a chi soffre di celiachia ‘ sottolinea Andrea Tortorella ‘ grazie alla blockchain è possibile sapere se un prodotto in apparenza innocuo è stato trasportato insieme ad altri prodotti a base di farine tradizionali; stesso discorso vale per il settore biologico, del chilometro zero, delle certificazioni DOP: sarà tutto verificabile, valorizzando le imprese virtuose e i loro prodotti, ...

Alimenti : Consulcesi - blockchain salverà Made in Italy a tavola : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Parmesan” e ‘mozzarille” addio, il futuro della tracciabilità alimentare è già qui e si chiama blockchain. Il fenomeno dell’italian sounding, ovvero l’utilizzo denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l’Italia in prodotti che, però, di Made in Italy non hanno proprio nulla, costa al nostro Paese 65 miliardi di euro ogni anno. Un problema tornato di ...

Il Ceta tra pro e contro : opportunità o minaccia al Made in Italy? : Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del Ceta, ma in molti non sanno cosa sia. Si tratta del Trattato Commerciale Europa-Canada, considerato da molti come una grande opportunità ma...

LOTTA ONU-OMS A SALE E GRASSO “RISCHI PROSCIUTTO E PARMIGIANO”/ Il Made in Italy dannoso come il fumo? : Onu, guerra a agroalimentare italiano: tasse e etichette choc: finiti nel mirini olio e Parmigiano nostrani, il ministro Centinaio parla di "pura follia"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:14:00 GMT)

Onu - polemica per etichette “poco salutare” sul Made in Italy. Retromarcia : no voto - è dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano Made in Italy. La retromarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Frodi alimentari : all'estero falsi 3 'Made in Italy' su 5 : Roma, 18 lug., askanews, - Circa i tre quinti dei prodotti alimentari 'Made in Italy' che si trovano sugli scaffali all'estero sono falsi. Il Paese in cui si riscontrano maggiori prodotti contraffatti ...

Brexit - Coldiretti : a rischio le esportazioni di formaggi Made in Italy : Le esportazioni di formaggi e latticini italiani in Gran Bretagna sono aumentate del 7% con un balzo record del 15% per Parmigiano Reggiano ed Grana Padano nel primo quadrimestre del 2018, rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’allarme lanciato dal quotidiano britannico Guardian sulla base di un rapporto della London School of Economics che sottolinea come i prodotti lattiero caseari in Gran Bretagna ...