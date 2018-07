Abusi su minore | arrestato svizzero in Nepal

In carcere per Abusi su minore - esce e viene ucciso : Continuano a 360 gradi le indagini dei carabinieri di Benevento sull'omicidio di un 45enne, avvenuto ieri a Frasso Telesino, nel beneventano. L'uomo, condannato per violenza sessuale su una minorenne ...

Abusi su minore - tre anni al parroco della chiesa Madre di Randazzo : Tre anni di reclusione è la condanna inflitta dalla prima Corte d'appello di Catania nel processo al parroco della Basilica Santa Maria Assunta, la chiesa Madre di Randazzo, padre Vincenzo Cala' ...

Grosseto - Abusi sulla figlia minore della convivente : carabiniere condannato a 10 anni : condannato a Firenze, al termine di un processo in rito abbreviato, un carabiniere di Grosseto. È accusato di aver abusato sessualmente di una bambina che non aveva ancora compiuto dieci anni. Tre donne accusate di favoreggiamento, una di loro è la mamma della bimba, sono state rinviate a giudizio.Continua a leggere

Tenta Abusi su 2 minorenni - preso : ANSA, - NAPOLI, 7 LUG - Un immigrato di 30 anni accusato di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Barano d'Ischia , Napoli, in ...

Accusato di Abusi nei confronti di un minore - la procura chiede nove anni di carcere : CRONACA - Si fidava di lui e la mamma lo aveva affidato alle sue cure. Ma dopo qualche giorno il ragazzino ha raccontato quel segreto inconfessabile alla sua maestra , che si è rivolta alla procura ...

Abusi - suole tagliate e telefoni fuori uso Oxfam contro la gendarmeria francese "I minorenni soli respinti illegalmente" : Violenze fisiche e verbali. Detenzioni arbitrarie. Le sim tolte dai cellulari per impedire di telefonare, le suole delle scarpe tagliate. Dopo l'accusa di aver falsificato la data di nascita di alcuni ...

Londra - arrestato pedofilo italiano/ Preso 50 anni dopo gli Abusi : molestò due sorelline minorenni : Un italiano, emigrato a Londra in cerca di lavoro, avrebbe molestato sessualmente due sorelline della famiglia che lo ospitava: è stato arrestato 50 anni dopo i casi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:27:00 GMT)

Roma : Abusi su 3 minorenni - arrestato : 13.10 I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni. L'uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi - approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori - ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. L'allarme era scattato proprio in seguito ai racconti delle piccole e alle successive risultanze ...

Bari - pedofilo arrestato per Abusi su 13enni si difende : “Non sapevo fossero minorenni” : L'uomo ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali in cambio di denaro, ma di fronte al gip ha detto di non sapere che si trattava di minorenni.Continua a leggere