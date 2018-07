Multe e atti giudiziari | non le porteranno più solo i postini | che cosa cambia

Consegna di Multe e atti giudiziari - cade il monopolio delle Poste : MILANO - La liberalizzazione della Consegna di multe ed atti giudiziari è arrivata, a quasi un anno dalla legge sulla Concorrenza che la prevedeva. Il servizio non è più esclusivo monopolio delle ...

I pescatori italiani si ribellano «Paletti normativi e Multe salate La Ue affonda le nostre attività» : View Larger Image I pescatori italiani si ribellano «Paletti normativi e multe salate La Ue affonda le nostre attività» «UNA NORMATIVA RIGIDA , inventata da burocrati che non sono mai saliti su un ...

Decreto dignità : Multe a chi delocalizza e stretta sui contratti a termine : Il tanto atteso Decreto targato giallo-verde – battezzato Decreto dignità – è pronto per atterrare sul tavolo dl Consiglio dei ministri, tra oggi e domani. La bozza c’è e mette in ballo misure già annunciate e riconfermate dal testo: giro di vite sul gioco d’azzardo, maxi-multe alle aziende italiane che incassano aiuti dallo Stato per poi delocalizzare, stretta sui contratti a termine e contrasto al precariato, oltre al rinvio della ...

Decreto dignità - stretta su contratti a termine e azzardo. Maxi-Multe per chi delocalizza : Un’inversione di rotta rispetto al Jobs act con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe per le aziende che vanno all’estero dopo aver preso fondi pubblici e il divieto totale di spot sul gioco d’azzardo con sanzioni fino ai 500 mila euro. Tra gli annunci che si susseguono di giorno in giorno, il primo provvedimento politico del gover...

Decreto dignità : nella bozza limiti ai contratti a termine - Multe per chi delocalizza e stop a pubblicità azzardo : limiti per i contratti a termine, multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano e stop totale alla pubblicità di giochi e scommesse, non solo in tv. Sono questi alcuni dei punti che saranno toccati nel Decreto dignità, primo atto del governo Conte e che è previsto in discussione del consiglio dei ministri tra il 27 e il 28 giugno. Il provvedimento, la cui bozza è stata visionata dall’agenzia Ansa, è diviso in 11 ...

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia Multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che...

