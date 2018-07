Europei Under 19 | Portogallo-Italia 2-3 | semifinale a un passo

Europei Under 19 - l’Italia è super : successo contro il Portogallo e semifinali ad un passo : Europei Under 19 – L’Italia Under 19 continua a vincere agli Europei e convincere. Gli azzurrini pensano in grande dopo il successo per 3-2 contro il Portogallo nella secondo giornata del Gruppo A. L’Italia in superiorità numerica per l’espulsione dopo appena 9 minuti di Queiros, tre le reti firmate da Capone, Scamacca e Frattesi. Inutili per i lusitani i gol di Miguel Luis (69′) e Quina (89′). Le ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al 9’ passa in superiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Diogo ...

Volley : Europei Under 20 - l'Italia supera la Polonia e spera : LA CRONACA DEL MATCH- Anche per l'ultimo match, il Ct Monica Cresta ha voluto confermare la formazione tipo: Lavia, Mosca, Acquarone, Recine, Cortesia, Cantagalli e Federici nel ruolo di Libero. La ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazia ha ...

Diretta/ Portogallo Italia Under 19 streaming video Rai : parla Nicolato - orario e formazioni (Europei) : Diretta Portogallo Italia Under 19, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazi ha ...

LIVE Italia-Portogallo - Europei calcio Under19 in DIRETTA : gli azzurrini si giocano l’accesso in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under19 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Entrambe le rappresentative giovanili, inserite nel gruppo A, hanno ottenuto una vittoria nella partita d’esordio: gli azzurrini si sono imposti di misura contro la nazionale ospitante grazie alla rete di Nicolò Zaniolo; i lusitani sono reduci da un agevole successo contro ...

PORTOGALLO ITALIA UNDER 19/ Streaming video e diretta Rai : i precedenti. Orario e formazioni (Europei) : diretta PORTOGALLO ITALIA UNDER 19, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Volley : Europei Under 20 - l'Italia battuta dal Belgio - qualificazione a rischio : KOTRIJK, Belgio,- Niente da fare per i ragazzi di Monica Cresta nella quarta giornata del Campionato Europeo Under 20. Nel match contro i padroni di casa del Belgio, infatti, l'Italia non è riuscita ...

Portogallo Italia Under 19/ Streaming video e diretta Rai : formazioni - orario e risultato live (Europei) : diretta Portogallo Italia Under 19, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda partita che gli azzurrini giocano agli Europei di categoria(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Italia-Portogallo - Europei Under 19 calcio : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La partita sarà trasmessa alle ore 19 italiane in diretta tv su Rai Sport ed in streaming sulla piattaforma Rai Play . Sarà possibile inoltre seguire la partita su OASport con la DIRETTA LIVE ...

Italia-Portogallo - Europei Under 19 calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La nazionale italiana di calcio Under 19 affronterà nella seconda giornata degli Europei di categoria il Portogallo, in una partita cruciale per le sorti del gruppo A. Gli azzurri, con un risultato positivo, possono ipotecare la qualificazione alle semifinali e al Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2019 in Polonia. L’Italia si garantirebbe un posto tra le prime due del girone con due pareggi contro Portogallo e Norvegia, ma non sarà ...

Softball - Europei Under 19 : nuovo successo dell’Italia nella seconda fase - Francia travolta per 17-0 : L’Italia prosegue la sua marcia agli Europei Under 19 di Softball, superando senza fatica la Francia per 17-0. La partita finisce dopo tre inning proprio in considerazione dell’estremamente ampio divario tra le due nazionali. Le azzurre torneranno in campo domani alle 14 contro la Gran Bretagna in quel di Ronchi dei Legionari. L’incontro è senza storia fin da subito, con Alessandra Rotondo, Andrea Howard ed Elisa Princic in ...