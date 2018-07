Vela | splendido riconoscimento del Circolo Velico Ravennate | Pezzilli convocato in

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Lorenzo, portacolori delin Nazionale per il Campionato Europeo Optimist a squadre Confermando un trend di crescita importante, e forte del terzo posto ottenuto al recente Campionato Europeo Optimist di Scheveningen (Olanda), dove si è confrontato con una nutrita schiera di avversari particolarmente competitivi, il giovanissimo velistaLorenzo(Piccì per gli amici) è stato inserito nella compagine che, a Ledro, rappresenterà l’Italia in occasione del Campionato Europeo Optimist a Squadre in programma tra il 20 e il 24 agosto. Nato e cresciuto dal punto di vista agonistico presso ildove, dopo la Scuola, ha iniziato a regatare mettendosi subito in evidenza con ottimi piazzamenti che gli sono valsi diverse convocazioni ai raduni tecnici sia interzonali che nazionali, il dodicenne ...